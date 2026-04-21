缺勤102天！宋旻浩违反兵役法遭求刑1年6个月，当庭鞠躬致歉：若有机会愿重新履行国防义务

首尔西部地方法院刑事第10单独庭（法官成俊奎）於今日（21）上午，针对男团 WINNER 成员宋旻浩及其服役管理负责人李某涉嫌违反兵役法一案，进行首次庭审。

当天，宋旻浩身穿黑色西装、搭配粗框眼镜现身，在进入法庭前接受媒体提问。面对是否承认相关指控，他表示：「会诚实接受审判。」被问及是否有话要对外界说时，他低头致歉：「正在深刻反省，对让许多人失望感到抱歉。」并在鞠躬后进入法庭。



宋旻浩自2023年3月至2024年12月担任社会服务要员期间，被指多次无故旷职、早退及擅离勤务，涉及「怠慢服役」争议，并於2025年遭起诉。检方指出，其累计旷职达102天，约占服役期间四分之一，认为其长期未实际履行勤务，因此求处有期徒刑1年6个月。

其辩护律师则表示：「宋旻浩已承认全部起诉事实，对未能履行兵役义务深感反省。」并指出，他当时因双相情绪障碍、恐慌发作及颈椎受伤等身心状况影响判断，在调查过程中亦主动提交对自己不利的证据，未回避责任，并请求法院从轻量刑，给予重新回归社会的机会。



在最后陈述中，宋旻浩亲自表示：「尊敬的法官及在场各位，我诚挚致歉，作为韩国青年未能完整履行国防义务直到最后。我患有双相情绪障碍与恐慌症，但也清楚这些绝不能成为藉口。作为受到许多人喜爱的人，却未能做好榜样、呈现不光彩的一面，感到非常抱歉，也对自己的选择深感后悔。目前正在积极接受治疗，希望能尽快恢复健康；若未来有机会重新服役，将诚实完成义务，再次致上歉意。」



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