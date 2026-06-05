Gary8歲兒子小好用專業DJ軟體編曲！超齡架勢驚呆網友：這基因太扯，我8歲還在玩沙

嘻哈團體Leessang出身的歌手Gary（개리），近日在個人社群公開兒子小好的近況影片，只見年僅8歲的小好竟然正在使用專業音樂編曲軟體，專注調整節奏與音軌，超齡的架勢讓網友全看傻眼：「這基因太扯！」

Gary在Instagram寫道：「朋友生日派對上說要放音樂，嗯...」並附上一段影片。 畫面中小好端坐在電腦前，螢幕上顯示的正是業界DJ與音樂製作人常用的專業編曲軟體，他時而調整節拍、時而修正整體結構，認真模樣完全不像一個才8歲的小孩。 Gary在身後默默觀察，輕聲給出建議：「慢慢來，非常慢。」化身兒子的專屬音樂導師，畫面超溫馨。影片最後，父子倆一起聆聽完成的作品，小好聽著自己編出來的節奏，忍不住跟著搖頭晃腦、身體自然擺動，一臉滿足的模樣讓粉絲直呼：「有夠可愛！」



網友看到影片後紛紛留言：「8歲就在用專業軟體編曲，我8歲還在玩沙子吧？」、「這不是遺傳，根本是複製貼上！」、「Gary夫妻把兒子教得真好，未來音源強者預定」、「這還只是小學生???」等。

Gary於2017年與小10歲的非藝人妻子結婚，生下小好。 2020年父子倆曾一起出演KBS2《超人回來了》，當時小好的可愛模樣圈粉無數，被觀眾暱稱為「人間小可愛」。 時隔4年，小好已經從當年的小萌娃，長成一位認真玩音樂的小學生。 不少當年追節目的「雲阿姨」、「雲舅舅」看到影片都感動表示：「看著小好長大，現在竟然會編曲了，時間過好快！」



Gary目前與妻兒過著低調幸福的生活，偶爾透過社群分享兒子的日常，每次都能引發熱烈討論。 看來小好不只繼承了老爸的音樂天賦，連「自帶話題」的體質也一起遺傳了！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞