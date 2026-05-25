「一公克都沒瘦」李泳知超真實坦言！175公分・63公斤維持2年，自嘲身材像「擲骰子」笑翻粉絲

李泳知再度靠「超真實發言」引發熱烈討論 XD

25日，李泳知 透過 IG 和粉絲進行 Q&A，當被問到「現在的身高體重」時，她依舊展現超有個人風格的回答：「Namu Wiki 上都有啦，已經兩年沒變了。」接著更直接坦言：「體重完全沒變瘦也沒變胖。」她還搞笑形容自己的身材狀態像在「擲骰子」，「有時候像數字3，有時候又像米其林輪胎一樣。」她也補充說：「所以不用問我是怎麼瘦下來的，因為一公克都沒瘦（笑）。」

目前李泳知公開資料上的身高與體重為175公分、63公斤。其實她過去曾靠戒掉外送、努力減肥成功瘦下13公斤，當時公開的新形象也掀起不少話題。不過今年1月，她也親自幽默坦承：「雖然曾經減了13公斤，但現在大概又回來11公斤左右。」



總是這麼真實又毫無偶包的模樣，也讓不少網友直呼：「但是個子那麼高，63公斤的話，不是很瘦嗎」、「去看過泳知的演出，現在狀態剛剛好很好看」、「那個身高那個體重的話算是瘦的」、「看起來根本沒必要減肥」、「泳知真的好高，好羨慕」、「這不就是苗條的身材嗎」等，引發熱烈討論。

2002年出生的李泳知，曾奪下《高等Rapper 3》與《Show Me the Money 11》冠軍，近年更憑藉超強綜藝感與率真魅力圈粉無數。而她主持的人氣網路綜藝《雖然沒準備什麼菜》也在近日正式回歸，不知道大家是不是也已經準時開追了呢？另外，她之前也被拍到在《宇宙年糕店地球2號店》打工模樣，據悉這是《Biong Biong地球娛樂室》的衍生節目，也讓粉絲們相當期待「地娛室四姊妹」再次合體啦！



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