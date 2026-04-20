張聖圭神模仿變身「邊佑錫」！搞笑對比照曝光，網笑翻：誰是誰分不清
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張聖圭神模仿變身「邊佑錫」！搞笑對比照曝光，網笑翻：誰是誰分不清

明星   2026年4月20日   星期一09:19   Tracy  

（封面圖源：IG@jangsk83、Disney+）

喜劇人張聖圭也搭上《21世紀大君夫人》熱潮，直接來一招「神複製」，把自己打扮成男主角邊佑錫，笑翻全網！

張聖圭在4月10日於個人社群平台公開一組變身照，寫道：「為了慶祝今年最受期待的作品《21世紀大君夫人》今天首播，我模仿了男主角邊佑錫演員。」照片中他靠化妝大變身，和平時的樣子簡直是不同人，讓粉絲直呼太衝擊。

他還幽默留言：「搞得我都搞不清楚誰是誰了，謝謝我們的化妝老師 #邊佑錫 #變聲期 #李思裴」，搞笑自嘲的語氣讓網友全笑出來。 不少人留言：「這不是邊佑錫，這是『邊聖圭』吧」、「乍看還真的有像」、「根本是複製貼上（？ ）」、「這個致敬完全Pass」。
（圖源：IG@jangsk83） （圖源：IG@jangsk83） （圖源：IG@jangsk83）

《21世紀大君夫人》是MBC全新金土劇（Disney+同步更新），故事以21世紀的立憲君主制韓國為背景，講述一個什麼都有、卻因為身分是平民而超不爽的財閥女，與一個貴為王子卻什麼都不能擁有的悲傷男子，兩人聯手突破身分限制的浪漫故事。 邊佑錫擔任男主角，將展現全新魅力。
（圖源：邊佑錫/Disney+） （圖源：邊佑錫/Disney+）

張聖圭這波搞笑模仿也成功為新劇增添不少話題，只能說他的「變聲期」版本邊佑錫，真的讓人印象深刻！

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