NewJeans Haerin、Hyein現身丹麥！路人目擊狂讚「太美了」，成員近況曝光

韓國女團 NewJeans 成員 Haerin 與 Hyein 近日被粉絲在街頭歐洲捕獲，兩人低調現身丹麥哥本哈根，意外曝光久違的日常模樣。

日前中國微博上出現多則目擊貼文。 網友A某表示：「昨天在（丹麥）哥本哈根看到 Haerin，她真的美到一眼就認出來。」他補充說因為 Haerin 穿著她平常愛穿的品牌服飾，加上那雙招牌貓眼，即使只是擦肩而過也讓人印象深刻。 他還附上一張照片，只見 Haerin 身穿灰色服裝，一邊走路一邊和工作人員有說有笑，看起來心情相當不錯。

另一名粉絲目擊者B某則透露，他在某間店內同時遇到了 Haerin 和 Hyein。 他說：「我跟 Hyein 說她超漂亮，她一直笑著跟我說謝謝，離開的時候還向我們揮手打招呼，超親切。」他也注意到 Hyein 手上拿著一台相機，讓不少粉絲猜測兩人是否正在拍攝個人作品或旅行紀錄。



回顧 NewJeans 的團體動向，去年10月經紀公司 ADOR 在與五位成員的專屬合約效力訴訟中勝訴。 根據法院判決，Haerin、Hyein 已表達回歸意願，Hanni 隨後也確定重返團隊。 MINJI 仍在討論中，而 DANIELLE 則因合約終止宣佈退團，並於本月11日在個人 SNS 上公開一首名為《Demo》的自創曲，正式展開個人活動。

此外，ADOR也向 DANIELLE、她的一名家人，以及前代表閔熙珍等人提告，求償總金額高達431億韓元。 目前 NewJeans 的團體活動仍處於停擺狀態，粉絲們也持續關注五人未來的動向與回歸時間表。

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