男神認證？！朴寶劍上海伴手禮選這包？韓網問號海洗版：第一次對他感到失望

韓國人氣男神朴寶劍日前飛往上海，出席精品品牌CELINE的活動，不只和劉詩詩、王安宇等人玩自拍、結交新朋友，更被粉絲捕捉到他趁空檔跑到超市掃貨。

沒想到，寶劍「歐巴」帶回去的「上海伴手禮」，竟然是 「小黃瓜口味」的樂事洋芋片 （樂事薯片）！這消息傳回韓國，立刻在Theqoo論壇引爆熱烈討論，韓網友的反應更是兩極，有人大喊「絕交」，也有人舉雙手喊「超好吃」！



아 개웃겨 박보검 상해에서 당근장바구니 챙겨가서 레이즈 오이맛 쓸어담아옴 pic.twitter.com/FlPbVHxwHk — 능솨 (@neungswa616) April 15, 2026

據了解，朴寶劍在上海期間可是過得很充實，不只自己跑去吃湘菜、喝奶茶，看來還順便解鎖了當地超市。 而他手上那包綠油油的「小黃瓜味」洋芋片，由於在韓國非常少見，獨特的口味立刻引發韓網一片「？？」的問號海。



就有網友把朴寶劍拿著洋芋片的照片貼到論壇，並下標「朴寶劍在上海買的伴手禮」，瞬間成為熱門話題。 畢竟在韓國，雖然也有許多特殊口味的洋芋片，但「小黃瓜」這個關鍵字，實在是太衝擊啦！

網友們的評論也是越看越搞笑：

1. 雖然我沒那樣看...... 但寶劍先生，我們好像沒辦法變親近了...... 居然是黃瓜啊

2.這個好吃

3.......................... 自從朴寶劍存在以來，這是我第一次對他感到失望........................ 怎麼可以這樣............

4.這個真的會讓人想吐，我雖然喜歡黃瓜，但這個真的會讓人反胃

5.其實還蠻好吃的

6.到底是什麼味道啊

7.我喜歡黃瓜，但這個真的不太行ᅲᅲᅲᅲᅲ

8.這是10年前吃過的，邊吃邊想「黃瓜是這種味道嗎？」的記憶ᄏᄏ 還算好吃啦ᄏᄏᄏ

9.這個好吃，是黃瓜馬鈴薯沙拉的味道ᄏᄏᄏᄏ 但是同一個牌子，如果是品客那種形狀的絕對不要買

10.不會很奇怪啦。 在Lay's系列中算是還可以吃的口味。 但也沒有到超級好吃啦。 ㅋㅋㅋㅋ

11. 這個就是...... 加了黃瓜的馬鈴薯慕斯...... 但像是把裡面的黃瓜撈出來在陽光下曬乾的味道... 也不是不能吃啦，但要一個人吃完有點困難ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

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