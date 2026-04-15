文彩元親筆認了「6月結婚」 甜曝心聲：有點緊張但更心動

韓劇《燦爛的遺產》、《善良的男人》女主角文彩元真的要結婚了！今年39歲的她，透過經紀公司Blitzway Entertainment宣佈已經遇見生命中重要的另一半，將於6月與圈外人士舉行婚禮。

據了解，文彩元的未婚夫是圈外人，婚宴不會對外公開，低調進行。 消息一出，粉絲又驚又喜，直呼「我們的彩元姊終於也要嫁人了！」

文彩元本人也在IG上傳親筆信，甜甜寫道：「我將在6月結婚了。」她坦言，想到要組成一個家庭、好好經營，心情「有點緊張，但更多的是心動」。 她也向粉絲喊話，表示婚後還是會繼續演戲，計劃以更多樣的作品和大家見面，請大家不用擔心。

回顧文彩元的演藝路，她2007年以SBS情境劇《奔跑吧，鯖魚》出道，後來在古裝劇《風之畫師》中飾演藝妓，雖然當時還是新人，但穩定的演技讓人印象深刻。 真正讓她爆紅的，是2009年跟韓孝周搭檔的《燦爛的遺產》，該劇收視飆破40%，她也因此知名度大開。



之後她陸續演出《公主的男人》、《善良男人》、《Good Doctor》、《惡之花》、《法錢》等熱門韓劇，電影作品包括《最終兵器：弓》、《今天的戀愛》、《名堂》、《心機特務》等，實力與票房兼具。

如今女神找到歸宿，粉絲也紛紛獻上祝福：「終於等到這一天！」、「歐膩要幸福喔~」、「拜託婚後也要繼續演戲！」

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