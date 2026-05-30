SJ利特驚爆高速公路遭追撞！百萬保時捷「塑膠袋沒拆」變事故車，獨自處理理賠、腰頸重創天天復健

南韓長壽天團 Super Junior（SJ）的「天使隊長」利特，驚傳在高速公路上遭遇驚險追撞車禍！利特今日在個人 IG貼出多圖，透露自己遭遇交通意外，不僅剛入手兩週的保時捷愛車瞬間變成了「事故車」，他自己更是傷及頸部與腰部，目前必須天天跑醫院接受物理治療。 消息一出，立刻讓全網粉絲的心提到嗓子眼！

利特透露，這輛保時捷 Taycan GTS 是他在結束該品牌的宣傳大使活動後自掏腰包買下，怎料才剛做完汽車包膜和拍攝剛好兩週、里程數僅僅只有 800 公里，甚至「連車內座椅的防塵塑膠袋都還沒拆完」，就在高速公路上慘遭後方車輛追撞。



回憶撞擊當下，利特餘悸猶存地表示：「一瞬間，感覺就像全身被鐵鎚重重痛擊了一般。 當時完全沒有防備，真的嚇了很大一跳。」

由於車尾受損嚴重，光是維修費用就高達 1400 萬韓元，新車一夜之間變事故車，令他心痛不已。 更慘的是車禍後遺症隨之而來，目前他正遭受脖子與腰部劇痛，現在每天都要接受物理治療。





更令粉絲擔心的事，利特目前正面臨「蠟燭多頭燒」的極限處境，一邊要為新專輯和巡迴演唱會做準備、一邊還有定期的節目錄影，回到家還要照顧生病的愛犬「空兒」，現在更要在沒有公司幫忙的情況下獨自處理理賠事務。 利特坦言有些吃力，但承諾會把事情圓滿處理好。



由於這輛車從買來到現在壞事連連，從訂單出錯到終於交車，過程已經歷盡波折，結果車子拿到手後不僅愛犬生病，自己還遭遇了車禍。 利特痛定思痛表示：「我覺得，這輛車跟我『磁場不合』。 哪怕承受巨大損失，也打算在維修完成後立刻賣掉。」

粉絲之所以如此緊張，是因為利特在過去的演藝生涯中，曾數次與死神擦肩而過。 在 2007 年 4 月，他與隊友圭賢、神童、銀赫結束電台行程返回宿舍途中，在盤浦大橋附近遭遇了嚴重的車輛翻覆車禍，額頭縫了30針、腰部縫了150針，圭賢更是一度命危。 2011 年，他與金希澈在新加坡也曾因私生飯追車，釀成了驚險的 7 連環追撞。



這次利特再度傳出車禍，大批網民與 E.L.F. 紛紛湧入留言區洗版打氣：「聽到車禍兩個字心臟差點停跳！」、「怎麼會發生這樣的事，健康平安最重要」、「超心疼哥哥」、「聽到車禍二字真的嚇一大跳」、「好好休息，祝願盡快康復」。

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