张圣圭神模仿变身「边佑锡」！搞笑对比照曝光，网笑翻：谁是谁分不清

喜剧人张圣圭也搭上《21世纪大君夫人》热潮，直接来一招「神复制」，把自己打扮成男主角边佑锡，笑翻全网！

张圣圭在4月10日於个人社群平台公开一组变身照，写道：「为了庆祝今年最受期待的作品《21世纪大君夫人》今天首播，我模仿了男主角边佑锡演员。」照片中他靠化妆大变身，和平时的样子简直是不同人，让粉丝直呼太冲击。



他还幽默留言：「搞得我都搞不清楚谁是谁了，谢谢我们的化妆老师 #边佑锡 #变声期 #李思裴」，搞笑自嘲的语气让网友全笑出来。 不少人留言：「这不是边佑锡，这是『边圣圭』吧」、「乍看还真的有像」、「根本是复制贴上（？ ）」、「这个致敬完全Pass」。



《21世纪大君夫人》是MBC全新金土剧（Disney+同步更新），故事以21世纪的立宪君主制韩国为背景，讲述一个什么都有、却因为身分是平民而超不爽的财阀女，与一个贵为王子却什么都不能拥有的悲伤男子，两人联手突破身分限制的浪漫故事。 边佑锡担任男主角，将展现全新魅力。



张圣圭这波搞笑模仿也成功为新剧增添不少话题，只能说他的「变声期」版本边佑锡，真的让人印象深刻！

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