百想艺术大赏名单出炉，刘在锡意外0入围！韩网吵翻：可惜 vs 给后辈机会

第62届百想艺术大奖入围名单13日正式公开，但眼尖的网友发现，连续多年入围、堪称「入围保证」的「国民MC」刘在锡，竟然在所有奖项中全部消失，名字完全没出现，让外界一片震惊！

根据百想官方公布的入围名单，今年的男主持人奖（男子综艺奖）入围者为郭范、旗安84、金俊昊、秋成勋，女主持人奖则由金软景、薛仁雅、李秀智、张度练、洪真庆角逐。 作品奖入围则有《极限84》、《新人导演金软景》、《我们的ballad》、《黑白大厨：料理阶级战争2》、《上班族 Season 2》。

刘在锡目前手上握有tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》、MBC《玩什么好呢？ 》、SBS《有空的话》，甚至连YouTube综艺的《风向GO 2》也表现亮眼，跨足各大平台，活跃度丝毫不减。 他去年才以《风向GO》第1季入围作品奖、前年则以《藉口GO》入围男子综艺奖，连续多年都受到百想青睐，今年突然全杠龟，业界普遍认为「很不寻常」。‘



不过就算没入围，刘在锡的影响力还是很惊人。 根据Good Data Fundex三月非戏剧类话题性分析，他个人排在第五名; 主持的《玩什么好呢？ 》、《刘QUIZ》也都稳坐综艺话题前十名。YouTube成绩更是亮眼——今年1月推出的《风向GO 2》观看次数突破1,000万; 3月上架的《藉口GO》第100集特辑更飙破1,200万，证明「刘大神」威力不减。



刘在锡上一次斩获百想奖项已经是2020年了，当时以《玩什么好呢？ 》夺下第56届百想艺术大赏电视类男子综艺奖。 对於他今年全数落空，网友反应两极，有人感叹：「明明表现还是很好，连入围都没有太扯了吧？」也有人认为：「他已经拿够多了，是时候让后辈出头了。」今年百想评审明显走向求新求变，最终大奖究竟奖落谁家，外界都在等著看。

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