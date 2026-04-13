K-SPARK 澳门站解锁演出全阵容！ G-DRAGON、大声、P1Harmony、KISS OF LIFE、KiiiKiii 集结 5月2日开启亚洲音乐节新篇章

先前 K-SPARK 澳门站率先公布首波演出阵容，由韩国人气女团 KISS OF LIFE 打响头炮，引发粉丝高度关注。今日主办单位再度释出重磅消息，正式一次公开本次其余四组演出单位名单，包括亚洲流行文化代表人物 G-DRAGON，以及 大声、P1Harmony、KiiiKiii。连同 KISS OF LIFE 在内，共五组演出单位集结澳门，豪华卡司将以更具创意的舞台企划与制作规格，为观众带来全面升级的现场体验。

G-DRAGON 领衔登场 以个人美学与舞台掌控力带动全场情绪

作为亚洲流行文化代表人物之一，G-DRAGON 的登场向来不只是一段演出，更像是一场「舞台美学的示范」。其个人风格辨识度高，从节奏选择、舞台走位到整体氛围塑造皆具强烈主导性，擅长在短时间内凝聚全场视线并拉高情绪曲线。对於追求「现场体验」的观众而言，G-DRAGON 的舞台往往代表著更高密度的能量输出与更强的记忆点，亦被视为本次活动最受瞩目的核心焦点。



大声回归舞台感染力 以声线与互动打开现场温度

大声一向以稳定的现场实力与强烈感染力著称，能以直接、真诚的舞台互动把观众情绪快速带入演出氛围。相较於偏重视觉冲击的舞台类型，大声的魅力更多来自声线、节奏掌控与临场反应，特别擅长把「可跟唱、可共鸣」的现场感做出层次，为整体演出注入更具温度与凝聚力的段落，亦让舞台内容在张力之外保留更耐听、耐看的情绪铺陈。



P1Harmony 呈现新生代男团的舞台爆发力

新生代男团 P1Harmony 凭藉强烈舞台魅力与高完成度表演，逐步累积人气。对於偏好高能量舞台的观众而言，P1Harmony 的段落常是全场最具速度感与冲击力的环节之一，也让本次卡司在「表演密度」上更完整。



KISS OF LIFE 以成熟舞台感成亮点 兼具音乐性与观赏性

早前率先公布即引起讨论的 KISS OF LIFE，自2023年出道以来凭藉扎实唱功与舞台实力迅速累积关注。其舞台往往兼顾音乐性与观赏性，对於追求新鲜度与舞台完成度的观众而言，KISS OF LIFE 的段落预料将成为整晚演出中最具惊喜感与讨论度的亮点之一。



KiiiKiii 注入新世代话题与潮流感 丰富整体风格光谱

KiiiKiii 作为新锐势力，定位与舞台语汇更贴近新世代审美，能在阵容中提供不同於传统偶像演出的质感切面。其亮点在於风格辨识与舞台呈现的「新鲜感」。更容易与潮流文化及社群讨论形成连结。对活动而言，KiiiKiii 的加入不仅扩展观众层，也让整体演出从「明星焦点」延伸至「新势力观察」，提升话题延烧的可能性。



五组卡司风格互补 打造更具层次的整晚观演体验

从指标级个人舞台的气场与美学，到擅长把控现场温度的歌者魅力，再到以高强度编排取胜的新生代团体，以及代表新世代语汇的新锐势力，本次五组演出单位形成清晰分工与风格互补。定能给观众呈现更完整、更耐回味的现场体验。





《K-SPARK in MACAU》

日期：2026年5月2日（星期六）

时间：晚上7点

地点：澳门户外表演区

票价：有待公布

主办单位：种星娱乐有限公司

协办单位：MB GROUP一鸣娱乐有限公司

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