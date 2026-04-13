IU、邊佑錫「大君夫婦」寫真閃瞎眾人！《21世紀大君夫人》首播衝冠，IU 變身「執著狂」猛攻邊佑錫

由 IU（李知恩） 攜手 邊佑錫 主演的 Disney+ 新劇《21世紀大君夫人》，上週首播 1、2 集後便橫掃全球榜單。 官方今日乘勝追擊，加碼公開首組情侶寫真，兩人的神仙顏值搭配極致曖昧的眼神，讓劇迷粉絲再次暴動！

《21世紀大君夫人》以 21 世紀「立憲君主制」的大韓民國為背景，華麗的宮廷服飾與傳統元素，與現代首爾風景交織，瞬間擄獲海內外觀眾的心。 IU 飾演的「成熙周」打破過往甜美形象，化身為了提升身分而不擇手段的「執著狂攻財閥女」。 邊佑錫 則飾演被王室束縛的「理安大君」，從小到大被迫退於哥哥與世子的身後。 兩人劇中「女追男」的強勢求婚戲碼，讓外媒盛讚「化學反應完美」，網民更激讚：「邊佑錫的『個人色彩』根本就是王子本人！」



在 Disney+ 公開的CP寫真中，邊佑錫和IU褪去劇中的劍拔弩張，在自然氛圍下深情對望，眼神流露出滿滿的愛意。







而在個人照中，IU 展現了「準大君夫人」的霸氣與優雅，邊佑錫則散發著禁慾系王子的貴氣，令人期待兩人在劇中的更多浪漫互動。













劇中成熙周（IU 飾）向理安大君（邊佑錫 飾）展開猛烈求婚攻勢，原本冷淡拒絕的大君，在面對王后與輿論的排山倒海壓力下，終於決定與熙周攜手，展開一場「強強聯手」的婚姻契約。隨著前兩集背景交待完畢，接下來兩人將正式合體，準備以「大君夫婦」身分聯手對抗整個國家的權力風暴。



第3集預告中，熙周被理安大君的粉絲及王室成員攻擊和排擠，淡然地說：「沒關係，我已經習慣對付那種人了。」理安大君將熙周安頓在自己的住處，為了讓大家相信這樁荒謬的婚姻是真的，決定「表現出瘋狂迷戀她的樣子」......！1、2 集目前已在 Disney+ 上架，第 3、4 集預計於本週五、六陸續公開。



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