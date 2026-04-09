IU 上李尚順節目打臉9年不和傳聞！自爆：他們早睡也要死守我的劇

IU最近上MBC FM4U廣播節目《完美的一天李尚順》，直接打破外界流傳9年的不和說，讓粉絲直呼「好感動」！

日前播出的節目中，IU一現身就說：「今天來這裡能見到『社長』，當然一秒都沒猶豫就決定出演了。」 直接提起當年一起拍《孝利家民宿》的回憶。李尚順也熱情回應：「真的好久不見，雖然偶爾通電話、也有一起工作，但大家都忙，能在這邊再見面真的很開心。」



聊到新戲，IU即將主演MBC電視劇《21世紀大君夫人》，趁機宣傳說4月10、11日晚間9點首播，只有這週是9點40分播喔。李尚順馬上說：「之前看妳跟朴寶劍演的《苦盡柑来遇见你》，我跟老婆（李孝利）哭超慘，邊哭邊聊耶！這次新戲當然也要追啊！」IU追問：「那會看吧？我知道你們都早睡耶～」李尚順笑說：「我們大概9點20就睡了，但週末可以破例啦，一定死守播出！」

其實IU跟李孝利、李尚順夫婦的緣分始於《孝利家民宿》，但後來被發現社群沒互相關注，加上IU開唱邀《孝利的民宿》班底卻不見李孝利，李孝利主持《紅毯》也不見IU現身，不和傳言就越演越烈。

不過去年李孝利上YouTube節目《藉口GO》時，直接點名說：「會不變心照顧我們夫妻的人不多，但洪賢熙、Jasson、劉在錫、IU都有一直關心我們。」 讓謠言漸漸平息。這次IU更直接上李尚順的節目，等於親身行動打破烏龍傳聞。



網友看了紛紛留言：「老朋友見面真好」、「不和說真的是別人亂講」、「這次要死守直播追劇了啦！」。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞