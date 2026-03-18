李孝利爆「第一眼根本看不上老公」！承認相親後一年無聯繫，重逢後愛意大爆發

誰說第一眼沒感覺就註定沒戲？ 韓國天后李孝利與音樂人丈夫李尚順堪稱演藝圈模範夫妻，但李孝利近日卻在節目中自爆，兩人第一次相親時，根本是「互相無感」的狀態，甚至長達一年都沒聯絡，讓全場聽傻眼！

李孝利和老公李尚順共同主持的SBS節目《心癢癢諮詢所》節目中一群發展遲緩青年挑戰人生第一次相親，身為「所長」的李孝利也大方分享自己的戀愛經驗。 被問到第一次見面感覺如何，她毫不避諱地說：「我們也是相親（소개팅）認識的，但老實說，第一次見面的那天，我們對彼此都沒有心動。」



她更爆料相親結束後，兩人竟然整整一年幾乎沒聯絡，「就真的沒什麼特別的感覺，各自過各自的生活。」這番話讓在場來賓全愣住，畢竟現在兩人可是甜到出汁的恩愛夫妻。不過命運就是這麼奇妙。 李孝利解釋一年後兩人偶然再次相遇，這次感覺完全不同，「自然而然就變親近，最後成了戀人。」她以自身經驗鼓勵大家：「第一次見面沒感覺，不代表永遠沒感覺，時間會讓你看見不一樣的人。」

節目中一名女學員好奇問：「談戀愛的時候真的會眼裡只有對方嗎？ 其他帥哥都看不見？」李孝利聽了大笑，誠實回答：「看到更帥的人，當然還是會覺得『哇，真的好帥』啊！」老公李尚順立刻在一旁補槍：「所以是要忍耐囉？」讓李孝利當場笑翻。但她隨後認真補充：「雖然眼睛會看到帥哥，但在我眼裡、在我心裡，最帥的人終究只有一個。」超甜告白閃瞎全場，學員忍不住驚呼：「完全是戀愛高手！」李孝利也感性說，所謂心動就是躺在床上會一直想起那個人，吃到好吃的東西會想跟他分享，「這種感覺騙不了人的。」



從一年無感到閃婚當神仙伴侶，李孝利用自己的故事證明，愛情有時候真的需要一點時間發酵！

【PS：소개팅，通常指的是朋友介紹、年輕人自行約出來的「輕約會」。 氣氛比較輕鬆，場合通常是咖啡廳、餐廳或酒吧，穿著打扮也偏向時尚休閒。如果是正式「相親」，則是「선 보는 것」。】

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