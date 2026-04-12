《猎犬2》Rain演反派入戏太深！后遗症长达8个月，老婆金泰希吓到反问：「你那是什么眼神？」

Netflix 原创韩国影集《猎犬》第二季的演员 Rain（郑智薰）谈到了饰演反派后的严重后遗症。

当天，Rain 接受采访表示，因为深度投入反派角色「白正」，在拍摄结束后仍受到后遗症困扰。他说：「拍戏的时候因为是角色，所以就算骂人也可以理解，但有时候明明不是在拍戏，情绪还是会突然上来。那时我就觉得，这一定要好好控制。」



他接著说：「因为太投入演出，平时甚至会出现『就算骂人或动手也没关系』的想法，所以觉得必须非常努力地约束自己。」并补充：「拍摄结束后，后遗症甚至持续了 8 个月。」



Rain 还透露，曾因此被老婆金泰希「狠狠念了一顿」。他说：「我只是看著她，她就问我『你那是什么眼神？』，所以我也向她道歉了。」



为了摆脱后遗症，Rain 表示自己刻意用比平常更谦逊的态度生活。他说：「如果我以前会对公司的人说『可以帮我做这个吗？』，现在则会变成『不好意思，可以麻烦您帮我做这个吗？』，会不自觉地变得更客气。结果大家反而说我这样太可怕了，叫我恢复原本的样子。」

於 4 月 3 日公开的《猎犬2》，讲述击败残忍非法高利贷集团的建优（禹棹焕）与偶真（李相二），再次对抗由金钱与暴力主导的全球非法拳击联盟，痛快挥出重击的故事。Rain 在剧中饰演主要反派「白正」。



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