《21世纪大君夫人》今日首播！IU霸气喊「我从未失去过业界第一」边佑锡高EQ回应演技质疑

Disney+ 独家播出的全新韩剧《21世纪大君夫人》的两位主演 IU 与边佑锡分享了在作品公开前的感想。

《21世纪大君夫人》是一部以 21 世纪君主立宪制为背景的电视剧，讲述一位拥有一切的财阀女子，却因身分只是平民而感到不满；以及身为王的儿子却无法拥有任何东西而感到悲伤的男人，两人突破命运与身分束缚的浪漫故事。



原来导演是最后加入的！

当天发布会上大部分的目光都集中在两位主角身上。朴峻华导演也表示：「这是一个必须要成功的作品。两位演员确定出演后我才加入的，决定参与这部作品也是因为他们。」并笑说：「我的女儿也非常喜欢这两位演员，到了收尾阶段，我觉得自己做了正确的选择。」表达对两人的感谢。



此前边佑锡凭藉 tvN《背著善宰跑》掀起现象级人气，一跃成为炙手可热的明星。本剧作为他的下一部作品，也有人认为相较於人气，他的空白期稍微长了一些。



边佑锡高EQ回应演技质疑

对此边佑锡表示：「非常感谢大家给予我这么多关心与喜爱。比起感到负担，我更希望大家继续喜欢我。今后也会回应大家的关心与爱，尽全力努力并持续进步。」并笑说：「我很喜欢大家的关注。」



当被问到是否对收视率感到压力时，他表示：「只要尽了全力，就应该谦虚接受结果。希望大家多多关注与支持。」并强调：「比起压力，我更在意的是要把角色诠释好，这才是演员应有的心态。」

对於预告公开后部分观众提出的演技担忧，边佑锡也沉稳回应：「对演员来说，涌来的关注本身就是一种幸福，同时也是责任感。对於那些担忧的目光，我与导演持续沟通，努力让表演更加深入，希望观众能完全共感理安大君的情感与故事，因此每一个瞬间都全力以赴。」

IU：「我从来没有失去过『业界第一』的头衔」

IU 则是在 Netflix 系列《苦尽柑来遇见你》大获成功后，带著新作品回归。对此 IU 表示：「《苦尽柑来遇见你》获得了很多喜爱，我自己也投入了很多感情，所以反而让我的心情更轻松。当然这部作品本身也有压力，但因为与《苦尽柑来遇见你》的风格不同，所以并没有来自那部作品的负担。」

谈到《21世纪大君夫人》的魅力，IU 表示：「第一次看剧本时，就觉得节奏非常流畅，一口气就能读完，而且角色之间的交织与冲突都被自然地呈现出来。」同时也毫不掩饰对自己饰演角色「成熙周」的喜爱。



当被要求分享饰演成熙周的感想时，IU 自信地表示：「我从来没有失去过『业界第一』的头衔，《大君夫人》团队也会以成为业界第一为目标打造这部作品。」



备受自信加持的边佑锡与 IU，是否能透过《21世纪大君夫人》延续话题度与品牌影响力，也引发外界关注。本剧将於 4 月 10 日晚间 9 点 40 分首播，海外由 Disney+ 独家上线。



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