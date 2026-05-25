《我的王室死對頭》5演員一秒切換「劇中人格」爆笑宣傳！林知衍傲嬌搶功、許楠儁霸總上身

由林知衍。 許楠儁主演的SBS奇幻高甜黑馬劇《我的王室死對頭》開播以來好評如潮，收視率在短短 6 集內便由 4.1% 翻倍暴衝至 10.3%，強勢登頂收視冠軍！除了劇本和導演給力，演員們的精彩演技更是大大加分。 近日，劇中五位主演合體接受採訪，挑戰在鏡頭前「角色上身」進行一句話宣傳，沒想到全員瞬間「戲精附體」，超狂的即興表現讓網民集體笑瘋！

SBS 日前公開了主創齊聚的講評影片，導演韓兌燮攜手林知衍、許楠儁、張勝祖、金玟錫、李世熙一同回顧前 4 集的爆笑名場面。 導演大讚林知衍將穿越初期從迷茫到堅定的心路轉折詮釋得比想像中更好，林知衍則擔心史劇語氣在現代聽起來像老太婆XD

而戲裡狂拽炫酷的車總裁許楠儁，坦言現實生活中從未用這種霸道語氣講話，更透露劇中與林知衍「互毆」的戲份則幾乎全是即興真打。 而飾演大反派的張勝祖，其不怒自威的強大壓迫感也獲得全場一致好評。



有趣的是，節目組請五位演員「角色附體」對觀眾說一句宣傳詞，現場瞬間變成飆戲修羅場。林知衍器宇不凡地霸氣說道：「收視率大爆的話，你們要知道都是本宮的功勞！」



許楠儁前一秒還在害羞低頭狂笑，輪到自己時立即「車世界上身」：「有我這等極品男人出演，你們怎麼可能不看！」



飾演雙面大明星「尹智孝」的李世熙當場展現「人格分裂式」綠茶演技，先用虛偽甜膩的娃娃音撒嬌：「你們會來看智孝的，對不對~？」接著露出真面目，陰陽怪氣道：「你說要去看申瑞霜？ 她是演得不錯啦，想看就看啊，反正我也有演。」



金玟錫飾演申瑞霜經紀人「白光男」，毫無熱情地敷衍道：「請大家多多支持我們家姐姐。 」



全場最毛骨悚然的絕對是張勝祖，只見他一秒切換陰森眼神，冷冷盯著鏡頭說：「明確轉告宣傳組，要讓所有人都來看這部劇。」真的太嚇人啦！



影片曝光後火速洗版社群，追劇黨紛紛留言盛讚：「每一位都超會演啊」、「難怪這部劇會火」、「不知不覺就笑起來了」。

《我的王室死對頭》講述朝鮮惡女禧嬪「姜團心」穿越到現代，與臭名昭著的財閥相遇，展開一段如戰爭般激烈的愛情故事，每週五、六由Netflix獨家海外上架。 你被哪位演員的「一秒變臉」即興演技給驚艷到了呢？



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