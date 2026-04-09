朴志训变身「神级伙房兵」！新剧《菜鸟伙房兵》预告公开：料理之神附身，征服整个部队

透过热门电影《王命之徒》成功跻身千万票房演员的朴志训，新作将化身二等兵以 S 级料理实力征服韩国军营！！

预计 5 月 11 日首播的 TVING 原创韩剧《菜鸟伙房兵》公开了江成宰（朴志训 饰）的入伍报到影片，预告一位从二等兵成长为传奇伙房兵的勇士即将诞生。



公开的影片以结束新兵训练、前往所属部队的韩国陆军江成宰略显笨拙的模样开始。原本幻想著要为大韩民国陆军奉献一切、燃烧自己的热血场面，但现实却是前辈们用充满怀疑的眼神看著他。（由朴志训、尹敬浩、韩东希、李洪耐等人主演）



在还没适应部队生活前，江成宰因为一句「我会煮泡面」，就突然被分配成了伙房兵。当他一走进食材仓库，彷佛被某种神秘力量包围。像是料理之神附身一般，他以媲美高级餐厅主厨的刀工与俐落的炒锅技巧完成一道道看起来令人食指大动的料理，让部队成员沉浸在幸福之中。

不仅如此，即使被扑腾乱跳的鸡吓到而手忙脚乱，只要一拿起刀，他的眼神便瞬间像名厨般锐利发亮，他的活跃也为江临哨所带来一股新风。正如江成宰所说：「真心做出的美味料理，拥有打动人心的力量。」用餐时间也为全体官兵带来了快乐。究竟伙房兵江成宰能提升士兵士气的料理手艺中，究竟藏著什么秘诀，令人更加好奇。



特别是在影片最后，随著江成宰露出灿烂笑容的画面，一道陌生声音说出「欢迎你，勇士。」究竟这位温暖迎接二等兵江成宰的人是谁，也引发了观众的好奇。

这部描绘二等兵江成宰不拿枪、改拿菜刀，不戴弹药带、改系围裙，逐渐成长为「传奇伙房兵」过程的军队料理奇幻剧——TVING 原创剧《菜鸟伙房兵》将於 5 月 11 日晚间 8 点 50 分在 TVING 与 tvN 首播，并在 HBO Max 同步上线。

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