李輝才睽違4年回歸綜藝，觀眾不買單！韓網戰翻：有必要追殺成這樣？

韓國知名主持人李輝才在沉寂了4年之後，最近終於透過KBS2的《不朽的名曲》重返螢光幕。 本來應該是開開心心的復出，沒想到大眾的反應卻很冷淡，甚至引發了正反兩派論戰，網路上吵成一片。

李輝才這次的復出備受關注，畢竟這是他自2020年以後，時隔約4年才正式回到演藝圈。 日前他參賽者的身分登台，錄製了《不朽的名曲》。 不過他當天很低調，沒有走記者拍照區，而是從另外的通道直接進去錄影。

據說在錄影過程中他唱到《隨著歲月流逝》這首歌時，情緒一上來，忍不住在現場落淚。 後來公開的預告片裡，他也紅著眼眶跟觀眾打招呼說：「好久不見了，我是李輝才。」李輝才會在演藝圈消聲匿跡，其實是因為2016年主持SBS演技大賞時接連說出好幾句引發爭議的話，形象大傷。 後來又加上老婆文貞媛的樓層噪音問題，還有小孩玩具的糾紛，各種負面新聞接連爆開，讓輿論風向徹底逆轉。 最後他們一家人乾脆直接搬到加拿大，他的演藝事業也就此停擺。



這次他復出的消息一傳出，不少觀眾的第一反應就是「傻眼」。 在《不朽的名曲》官網的留言板上，接連出現反對李輝才上節目的留言，看得出大家還是沒能原諒他。不過隨著時間過去，網路上也開始出現另一種聲音。 有些網友覺得，大家對李輝才的批評好像有點太過頭了。 他們質疑，李輝才又沒做什麼要被法律懲罰的壞事，只是因為形象受損，就要這樣被罵這麼多年，真的合理嗎？



網路上開始出現類似這樣的言論：「他又不是犯罪，幹嘛要這樣往死裡罵？」、「都已經休息4年了，人總會改變吧？」、「有些吸毒的藝人都能大方出來活動了，對他是不是太嚴格了？」、「我覺得他已經反省夠久了啦。」



也有網友點出，其實演藝圈裡，不少因為酒駕或吸毒等法律問題而惹出爭議的藝人，在沉寂一段時間後也都紛紛復出活動。 對比下來，李輝才只是因為主持爭議和家務事就被抵制這麼久，好像確實有那麼點「雙標」的感覺，也讓這場論戰越吵越熱。

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