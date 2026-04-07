社长太狂！Jisoo送员工「一人一个400万DIOR包」！网友暴动：还缺人吗？

BLACKPINK成员Jisoo（金智秀）近日以「新人社长」的超狂霸气，再次成为话题焦点！

自从成立一人经纪公司「BLISSOO」、展开独立发展后，Jisoo不只事业运开挂，连对员工都宠出新高度。 近日BLISSOO的员工们接连在个人SNS上po出从Jisoo收到的礼物认证照，引发热烈讨论。

照片中清一色都是高奢DIOR的包包，而且一个要价超过400万韩元（约新台币9.3万元），其中一款在官网上的售价更高达445万韩元。 而这些全都是Jisoo亲自准备、用来感谢员工辛苦付出的「社长大礼包」。员工们的贴文也充满了对社长的爱，纷纷写下「I love you， CEO」、「Jisoo最棒」、「社长谢谢您」等告白，看得出来公司气氛超融洽，老板与员工之间的感情好到让人羡慕。 网友也狂赞：「完全就是天使社长啊」、「还缺人吗？」、「这才是真正的炫富」。



除了暖心社长形象，Jisoo在演艺事业上的表现也持续发光。 她在Netflix原创影集《订阅男友》中的演出，获得外媒一致好评。 美国《时代杂志》更盛赞：「这是Jisoo至今最适合她的角色，完美展现了女性中心浪漫爱情剧的魅力。」

接下来，Jisoo还将於23日在法国举行的「坎城系列影展」（Canneseries）中，获颁「Madame Figaro Rising Star Award」（费加洛女士新星奖），这个奖项专门表扬极具潜力的新生代演员，再次证明她在戏剧圈的实力备受肯定。



从BLACKPINK成员、个人经纪公司社长，再到备受好评的演员，Jisoo用实力与人品一步步证明自己的能耐。 无论是送员工名牌包的暖心举动，还是征战国际影展的演艺成绩，都让全球粉丝更加期待她接下来的每一步发展。

只能说，这样又有才华又宠员工的社长，谁不想跟？

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