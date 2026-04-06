Super Junior 20 週年演唱會爆意外！安全圍欄倒塌「3粉墜落受傷」，厲旭急奔醫院全程守護

南韓傳奇天團 Super Junior 迎來出道 20 週年大日子，5 日在首爾舉辦《SUPER SHOW 10》巡演首站，不料竟驚傳觀眾席安全圍欄倒塌意外，導致 3 名粉絲當眾墜落受傷！事發後，成員厲旭、始源第一時間衝下台救人並趕往醫院全程陪同，暖心舉動讓受傷粉絲感動直呼：「 有問題的是場地，成員真的太好！」

驚魂瞬間：安可狂歡變調！粉絲湧向前方「圍欄崩毀」

意外發生於 5 日在首爾 KSPO DOME 舉行的安可舞台。 當時成員厲旭為了寵粉，特別走向觀眾席想與大家近距離互動，熱情的 E.L.F.（粉絲名）見狀湧向欄杆想與偶像握手，怎料安全圍欄疑似因無法承受瞬間推擠壓力而崩塌，造成前排 3 名粉絲跌落受傷，場面一度陷入混亂。

從現場粉絲拍攝的影片中可見，厲旭在目睹粉絲跌落後立即下台尋找工作人員幫忙，並一同前往查看。始源在當下並沒有面向那個方向，在得知事故後非常震驚。



An accident occurred during Super Junior’s concert in Seoul on April 5, when a safety railing in the audience area collapsed, causing three fans to fall and sustain injuries.

The group halted the performance immediately.

The agency apologized and said the injured suffered sprains… pic.twitter.com/kpcqDWtT90 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 6, 2026

I believe Ryeowook in his own, knows he can’t help all the girls at once, that’s why he IMMEDIATELY called for help despite the shock this incident brought to him.



RW leaving the scene doesn’t mean he was unconcerned. I wish ppl would see he doesn’t deserve to be misunderstood. pic.twitter.com/XhA4W9c8Ef — 주 | 특혁성 (@TeukGel03) April 6, 2026

One of the ELF who fell posted an update on Threads, Ryeowook was waiting for them at the hospital when they were getting examined.



“I’ve decided to open a new account to talk about this.⁰First of all, thank you everyone for your concern. I’ve had X-rays and a CT… pic.twitter.com/JCC18fZZ42 — RedRedKittyCat (@red00000red) April 5, 2026

暖心護花：厲旭、始源急奔醫院 「親自幫拿包」陪診到底

事故發生後，受傷粉絲隨即在社群平台發文報平安，並透露了 SJ 成員超感人的後續舉動。 粉絲回憶，墜落當下厲旭、始源及工作人員第一時間就衝上前查看傷勢; 送醫後，成員們更親自趕赴醫院關懷。 厲旭和經紀人緊跟醫生交流、仔細確認治療方案，另一名成員則體貼地幫受傷粉絲拿隨身包包、陪同搭乘電梯。 厲旭等成員及工作人員一直守在醫院直到檢查結束，最後更派車將粉絲安全送回飯店。

受傷粉絲分別出現了腳痛、淤青或擦傷症狀，沒有傷到筋骨。 粉絲一致強調，成員和工作人員都很好，完全是場地設施的問題。



官方道歉：傷者需靜養2週 SM承諾負責到底

經紀公司 SM 娛樂 於 6 日發布聲明，表示傷者已立即送醫檢查，經診斷主要為扭傷與挫傷，約需 2 週的靜養與治療。

SM 對受傷粉絲及家屬表達了深切歉意，表示將為受傷觀眾提供治療（費用）支持，直到完全康復為止。 SM對此次事故感到沈重責任，承諾未來將加強設施安全檢查和觀眾安全管理，確保不再發生類似事故。

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