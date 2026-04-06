Super Junior 20 週年演唱會爆意外！安全圍欄倒塌「3粉墜落受傷」，厲旭急奔醫院全程守護
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Super Junior 20 週年演唱會爆意外！安全圍欄倒塌「3粉墜落受傷」，厲旭急奔醫院全程守護

KPOP   2026年4月6日   星期一11:26   Sani  

（封面圖源：翻攝自X）

南韓傳奇天團 Super Junior 迎來出道 20 週年大日子，5 日在首爾舉辦《SUPER SHOW 10》巡演首站，不料竟驚傳觀眾席安全圍欄倒塌意外，導致 3 名粉絲當眾墜落受傷！事發後，成員厲旭、始源第一時間衝下台救人並趕往醫院全程陪同，暖心舉動讓受傷粉絲感動直呼：「 有問題的是場地，成員真的太好！」

驚魂瞬間：安可狂歡變調！粉絲湧向前方「圍欄崩毀」

意外發生於 5 日在首爾 KSPO DOME 舉行的安可舞台。 當時成員厲旭為了寵粉，特別走向觀眾席想與大家近距離互動，熱情的 E.L.F.（粉絲名）見狀湧向欄杆想與偶像握手，怎料安全圍欄疑似因無法承受瞬間推擠壓力而崩塌，造成前排 3 名粉絲跌落受傷，場面一度陷入混亂。

從現場粉絲拍攝的影片中可見，厲旭在目睹粉絲跌落後立即下台尋找工作人員幫忙，並一同前往查看。始源在當下並沒有面向那個方向，在得知事故後非常震驚。

暖心護花：厲旭、始源急奔醫院 「親自幫拿包」陪診到底

事故發生後，受傷粉絲隨即在社群平台發文報平安，並透露了 SJ 成員超感人的後續舉動。 粉絲回憶，墜落當下厲旭、始源及工作人員第一時間就衝上前查看傷勢; 送醫後，成員們更親自趕赴醫院關懷。 厲旭和經紀人緊跟醫生交流、仔細確認治療方案，另一名成員則體貼地幫受傷粉絲拿隨身包包、陪同搭乘電梯。 厲旭等成員及工作人員一直守在醫院直到檢查結束，最後更派車將粉絲安全送回飯店。

受傷粉絲分別出現了腳痛、淤青或擦傷症狀，沒有傷到筋骨。 粉絲一致強調，成員和工作人員都很好，完全是場地設施的問題。
（圖源：翻攝自Threads、小紅書）

官方道歉：傷者需靜養2週 SM承諾負責到底

經紀公司 SM 娛樂 於 6 日發布聲明，表示傷者已立即送醫檢查，經診斷主要為扭傷與挫傷，約需 2 週的靜養與治療。

SM 對受傷粉絲及家屬表達了深切歉意，表示將為受傷觀眾提供治療（費用）支持，直到完全康復為止。 SM對此次事故感到沈重責任，承諾未來將加強設施安全檢查和觀眾安全管理，確保不再發生類似事故。

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