Super Junior 20 周年演唱会爆意外！安全围栏倒塌「3粉坠落受伤」，厉旭急奔医院全程守护
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Super Junior 20 周年演唱会爆意外！安全围栏倒塌「3粉坠落受伤」，厉旭急奔医院全程守护

KPOP   2026年4月6日   星期一11:26   Sani  

（封面图源：翻摄自X）

南韩传奇天团 Super Junior 迎来出道 20 周年大日子，5 日在首尔举办《SUPER SHOW 10》巡演首站，不料竟惊传观众席安全围栏倒塌意外，导致 3 名粉丝当众坠落受伤！事发后，成员厉旭、始源第一时间冲下台救人并赶往医院全程陪同，暖心举动让受伤粉丝感动直呼：「 有问题的是场地，成员真的太好！」

惊魂瞬间：安可狂欢变调！粉丝涌向前方「围栏崩毁」

意外发生於 5 日在首尔 KSPO DOME 举行的安可舞台。 当时成员厉旭为了宠粉，特别走向观众席想与大家近距离互动，热情的 E.L.F.（粉丝名）见状涌向栏杆想与偶像握手，怎料安全围栏疑似因无法承受瞬间推挤压力而崩塌，造成前排 3 名粉丝跌落受伤，场面一度陷入混乱。

从现场粉丝拍摄的影片中可见，厉旭在目睹粉丝跌落后立即下台寻找工作人员帮忙，并一同前往查看。始源在当下并没有面向那个方向，在得知事故后非常震惊。

暖心护花：厉旭、始源急奔医院 「亲自帮拿包」陪诊到底

事故发生后，受伤粉丝随即在社群平台发文报平安，并透露了 SJ 成员超感人的后续举动。 粉丝回忆，坠落当下厉旭、始源及工作人员第一时间就冲上前查看伤势; 送医后，成员们更亲自赶赴医院关怀。 厉旭和经纪人紧跟医生交流、仔细确认治疗方案，另一名成员则体贴地帮受伤粉丝拿随身包包、陪同搭乘电梯。 厉旭等成员及工作人员一直守在医院直到检查结束，最后更派车将粉丝安全送回饭店。

受伤粉丝分别出现了脚痛、淤青或擦伤症状，没有伤到筋骨。 粉丝一致强调，成员和工作人员都很好，完全是场地设施的问题。
（图源：翻摄自Threads、小红书）

官方道歉：伤者需静养2周 SM承诺负责到底

经纪公司 SM 娱乐 於 6 日发布声明，表示伤者已立即送医检查，经诊断主要为扭伤与挫伤，约需 2 周的静养与治疗。

SM 对受伤粉丝及家属表达了深切歉意，表示将为受伤观众提供治疗（费用）支持，直到完全康复为止。 SM对此次事故感到沈重责任，承诺未来将加强设施安全检查和观众安全管理，确保不再发生类似事故。

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