Super Junior 20 周年演唱会爆意外！安全围栏倒塌「3粉坠落受伤」，厉旭急奔医院全程守护

南韩传奇天团 Super Junior 迎来出道 20 周年大日子，5 日在首尔举办《SUPER SHOW 10》巡演首站，不料竟惊传观众席安全围栏倒塌意外，导致 3 名粉丝当众坠落受伤！事发后，成员厉旭、始源第一时间冲下台救人并赶往医院全程陪同，暖心举动让受伤粉丝感动直呼：「 有问题的是场地，成员真的太好！」

惊魂瞬间：安可狂欢变调！粉丝涌向前方「围栏崩毁」

意外发生於 5 日在首尔 KSPO DOME 举行的安可舞台。 当时成员厉旭为了宠粉，特别走向观众席想与大家近距离互动，热情的 E.L.F.（粉丝名）见状涌向栏杆想与偶像握手，怎料安全围栏疑似因无法承受瞬间推挤压力而崩塌，造成前排 3 名粉丝跌落受伤，场面一度陷入混乱。

从现场粉丝拍摄的影片中可见，厉旭在目睹粉丝跌落后立即下台寻找工作人员帮忙，并一同前往查看。始源在当下并没有面向那个方向，在得知事故后非常震惊。



An accident occurred during Super Junior’s concert in Seoul on April 5, when a safety railing in the audience area collapsed, causing three fans to fall and sustain injuries.

The group halted the performance immediately.

The agency apologized and said the injured suffered sprains… pic.twitter.com/kpcqDWtT90 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 6, 2026

I believe Ryeowook in his own, knows he can’t help all the girls at once, that’s why he IMMEDIATELY called for help despite the shock this incident brought to him.



RW leaving the scene doesn’t mean he was unconcerned. I wish ppl would see he doesn’t deserve to be misunderstood. pic.twitter.com/XhA4W9c8Ef — 주 | 특혁성 (@TeukGel03) April 6, 2026

One of the ELF who fell posted an update on Threads, Ryeowook was waiting for them at the hospital when they were getting examined.



“I’ve decided to open a new account to talk about this.⁰First of all, thank you everyone for your concern. I’ve had X-rays and a CT… pic.twitter.com/JCC18fZZ42 — RedRedKittyCat (@red00000red) April 5, 2026

暖心护花：厉旭、始源急奔医院 「亲自帮拿包」陪诊到底

事故发生后，受伤粉丝随即在社群平台发文报平安，并透露了 SJ 成员超感人的后续举动。 粉丝回忆，坠落当下厉旭、始源及工作人员第一时间就冲上前查看伤势; 送医后，成员们更亲自赶赴医院关怀。 厉旭和经纪人紧跟医生交流、仔细确认治疗方案，另一名成员则体贴地帮受伤粉丝拿随身包包、陪同搭乘电梯。 厉旭等成员及工作人员一直守在医院直到检查结束，最后更派车将粉丝安全送回饭店。

受伤粉丝分别出现了脚痛、淤青或擦伤症状，没有伤到筋骨。 粉丝一致强调，成员和工作人员都很好，完全是场地设施的问题。



官方道歉：伤者需静养2周 SM承诺负责到底

经纪公司 SM 娱乐 於 6 日发布声明，表示伤者已立即送医检查，经诊断主要为扭伤与挫伤，约需 2 周的静养与治疗。

SM 对受伤粉丝及家属表达了深切歉意，表示将为受伤观众提供治疗（费用）支持，直到完全康复为止。 SM对此次事故感到沈重责任，承诺未来将加强设施安全检查和观众安全管理，确保不再发生类似事故。

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