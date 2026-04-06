全員續約再寫神話！SEVENTEEN 13人完整體確定，隊長感動喊：一起同船向前衝

人氣韓團 SEVENTEEN 再創感動紀錄！他們於5日在仁川亞運主體育場舉行的「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」最終場演唱會上，重磅宣佈全員13人都已完成第二次續約，繼續維持「完整體」活動，讓現場粉絲瞬間淚崩。

雖然當天服役中的淨漢、圓佑、WOOZI、HOSHI未能一起站上舞台，但其他9名成員依然火力全開。 不過正在服替代役的淨漢和圓佑也低調坐在觀眾席，親自為兄弟們應援。



정한아ㅠㅠㅠㅜㅠㅠㅜㅜㅜㅜ

오늘 앙콘에 정한이랑 원우 왔대ㅠㅠㅠㅠㅠ

콘서트 보러온다고 청자켓에 반깐 하고 온것 봐ㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/dp7HnR39Z9 — 샤닝 (@Shining_526) April 5, 2026

在安可環節總隊長S.COUPS感性透露：「其實原本很遺憾HOSHI、WOOZI沒辦法一起在台上，但我們成員之間真的聊了很多、很深的話。 討論的結果就是我們13個人決定一起續約！未來我們會繼續在同一條船上努力划槳、一起前進。」一番話讓台下CARAT（粉絲名）哭成淚海。



SEVENTEEN 2015年出道，當初因為人數多達13人，不少人擔心音樂風格會不好整合。 但他們靠著成員與粉絲、公司之間的「TEAM SVT」精神，把每個人不同的特色變成武器，走出了獨一無二的路。 團名「SEVENTEEN」的由來也很特別——「13（成員）+3（分隊）+1（團隊+粉絲CARAT）」等於17。

從主唱、表演到嘻哈分隊，每個成員都互相學習、彼此配合，慢慢打造出屬於他們自己的「TEAM SVT」認同感。 事實上，他們早在2021年、出道滿6週年時就曾第一次全員續約，如今出道已邁入第11年，從來沒有人退團或換人，13人整整齊齊，再次證明什麼叫「奇蹟般的團體羈絆」。

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