人氣男團SEVENTEEN小分隊DxS六月來澳開唱

SEVENTEEN小分隊 DxS（DK x SEUNGKWAN） 將於澳門威尼斯人綜藝館舉行首次巡迴演出的澳門站DxS [SERENADE] ON STAGE – MACAO。

票價分為HKD/MOP $1,899、$1,499、$1,299及 $999。成功在2026年4月21日下午2時至2026年4月23日晚上11時59分期間於Weverse登記的CARAT MEMBERSHIP(GLOBAL) 會員將合資格於2026年4月29日中午12時至晚上11時59分經金光票務(Cotai Ticketing) 參與會員優先購票。公開售票將於2026年4月30日中午12時透過金光票務(Cotai Ticketing) 及大麥網(Damai) 正式發售。

演出以今年1月發行的首張迷你專輯 《Serenade》 為題。專輯以「平凡的愛情」為主題，透過兩位成員細膩的情感與和聲，展現出能引起共鳴的音樂故事。這次演唱會同樣延續專輯的氛圍，觀眾將在現場感受他們以獨特的感性詮釋觸動人心的音樂。《Serenade》發佈後，主打歌〈Blue〉橫掃韓國及海外音源榜，登上國內外排行榜冠軍，並掀起挑戰熱潮。專輯在發售當日突破52萬張銷量，並同時登上日本Oricon每日專輯排行榜及中國QQ音樂的數字專輯暢銷榜榜首，甚至進入美國Billboard 200，展現了DxS的全球影響力。

這次巡演DxS將把專輯中的新曲目帶上舞台，從深情的抒情到充滿力量的合唱，觀眾將在現場感受他們的音樂故事與真摯互動。頂級舞台的舞台設計將完美襯托DxS的歌聲與舞台張力。準備好與DxS一起度過充滿感動與共鳴的夜晚吧！

售票詳情

DxS [SERENADE] ON STAGE – MACAO

日期: 2026年6月6日（星期六）

時間: 晚上6時

地點: 威尼斯人綜藝館

門票: HKD/MOP $1,899、$1,499、$1,299、$999 (全場座位)

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記

2026年4月21日（星期二）下午2時 至 2026年4月23日（星期四）晚上11時59分 (當地時間)

必須於上述登記期間到Weverse登記方可參與會員優先購票，登記詳情請上Weverse查閱。

CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票

2026年4月29日（星期三）中午12時至晚上11時59分 (當地時間)

售票平台：金光票務

公開發售

2026年4月30日（星期四）中午12時起 (當地時間)

售票平台：金光票務 & 大麥網

金光票務 (Cotai Ticketing)

網上購票：https://www.cotaiticketing.com/

大麥網 (Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

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