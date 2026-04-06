全员续约再写神话！SEVENTEEN 13人完整体确定，队长感动喊：一起同船向前冲

人气韩团 SEVENTEEN 再创感动纪录！他们於5日在仁川亚运主体育场举行的「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」最终场演唱会上，重磅宣布全员13人都已完成第二次续约，继续维持「完整体」活动，让现场粉丝瞬间泪崩。

虽然当天服役中的净汉、圆佑、WOOZI、HOSHI未能一起站上舞台，但其他9名成员依然火力全开。 不过正在服替代役的净汉和圆佑也低调坐在观众席，亲自为兄弟们应援。



정한아ㅠㅠㅠㅜㅠㅠㅜㅜㅜㅜ

오늘 앙콘에 정한이랑 원우 왔대ㅠㅠㅠㅠㅠ

콘서트 보러온다고 청자켓에 반깐 하고 온것 봐ㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/dp7HnR39Z9 — 샤닝 (@Shining_526) April 5, 2026

在安可环节总队长S.COUPS感性透露：「其实原本很遗憾HOSHI、WOOZI没办法一起在台上，但我们成员之间真的聊了很多、很深的话。 讨论的结果就是我们13个人决定一起续约！未来我们会继续在同一条船上努力划桨、一起前进。」一番话让台下CARAT（粉丝名）哭成泪海。



SEVENTEEN 2015年出道，当初因为人数多达13人，不少人担心音乐风格会不好整合。 但他们靠著成员与粉丝、公司之间的「TEAM SVT」精神，把每个人不同的特色变成武器，走出了独一无二的路。 团名「SEVENTEEN」的由来也很特别——「13（成员）+3（分队）+1（团队+粉丝CARAT）」等於17。

从主唱、表演到嘻哈分队，每个成员都互相学习、彼此配合，慢慢打造出属於他们自己的「TEAM SVT」认同感。 事实上，他们早在2021年、出道满6周年时就曾第一次全员续约，如今出道已迈入第11年，从来没有人退团或换人，13人整整齐齐，再次证明什么叫「奇迹般的团体羁绊」。

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