TXT 然竣坦言曾陷嚴重倦怠期！找 BTS RM 談心後，主動向秀彬道歉含淚和解

人氣男團 TOMORROW X TOGETHER（簡稱 TXT）然竣透露自己曾向 BTS 大前輩 RM 尋求建議，也提到了與成員秀彬坦誠對話、最終含淚和解的往事，令人動容。

近期 YouTube 網路綜藝《Salon Drip》邀請到了 TXT 的成員 秀彬與然竣 以嘉賓身分出演。



迎來出道 7 週年 的 TXT，兩人在節目中提到連粉絲都知道、兩人曾經有些尷尬的時期，引發關注。然竣回憶自己首次展開個人活動後經歷的低潮期表示：「開始受到周圍言語影響後，壓力變得很大，自我也開始動搖，整整 3 個月都經歷了很嚴重的職業倦怠。」他也坦言，當時因為覺得必須自己撐過去，所以很難把內心的想法說出來。





之後然竣找到了 BTS 的隊長 RM，並從對方那裡聽到「希望你能試著正面面對那些讓你感到不舒服的事情」的建議。然竣接著表示：「我和秀彬也曾吵架，有一段尷尬的時期，我當時很想把那些都消除掉，也發現自己其實有很多想錯的地方。」於是他主動邀請秀彬一起喝酒，為兩人安排了和解的機會。



秀彬則透露，原本看起來像是在築起心牆的然竣，當時是幾年來第一次如此坦率地把內心想法全部說出來：「我們聊著聊著就哭了。」秀彬補充說，看著當時辛苦的然竣努力成為更好的人，也很高興自己能陪伴然竣走過這段成長的旅程。

此外，秀彬也表示：「現在不管發生什麼事，我都覺得我們可以一起面對，我終於能真正理解然竣哥這個人了。」展現出兩人變得更加堅定的友情。



另一方面，TXT 將於 4 月 13 日下午 6 點 正式發行第 8 張迷你專輯 《7TH YEAR: 當微風在荊棘叢中片刻停留》。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞