韩流实力歌手华莎与香港歌手周柏豪 同於 4月26日出席马场活动

韩流实力歌手华莎劲歌热舞为盛事掀开序幕。

「富卫保险冠军赛马日」不仅是赛驹竞逐荣耀的舞台，同时是国际及本地巨星与乐迷近距离接触的表演舞台。今年，大会邀请韩国实力女团MAMAMOO成员华莎来港演出，为盛事揭开序幕。华莎的表演风格独具魅力，将自信与音乐感完美融合，展现她充满个性的舞台风。华莎於2019年正式发行首张个人作品《TWIT》，深受歌迷欢迎，并先后登上多个重要音乐榜之列。近期，她凭歌曲《Good Goodbye》人气再度攀升，刷新了许多个人的全新纪录，MV更在全球最大影片平台观看次数突破1亿3千万次。

华莎於2024年来港举行首个个人粉丝演唱会，为她留下深刻而美好的回忆，其后亦有随MAMAMOO成员来港工作，她表示：「我很喜欢香港，这地方充满活力，多姿多采，而且香港乐迷非常热情，他们对我的支持令我感到温暖。」华莎对香港文化情有独钟，她曾在香港的粉丝演唱会上以港产片为灵感的造型登场，更以广东话演绎经典歌曲，表示：「我很欣赏广东歌和香港电影。之前在香港粉丝演唱会上加入香港元素，筹备期间让我对香港文化有更深的认识。」首度在沙田马场演出，华莎分享：「很荣幸能够出席『富卫保险冠军赛马日』并在马匹亮相圈表演，能在这个充满特色的香港舞台与观众近距离互动，我感到十分期待。而且，赛马活动是香港旅游的重要特色之一，能够亲身观赏当天精彩刺激的盛事，感受地道特色的赛马文化，相信一定会令我大开眼界！」

著名歌手周柏豪首登马匹亮相圈献唱金曲

香港著名歌手周柏豪刚完成香港粉丝见面会和签书会后，并未停下步伐，而是积极准备为4月26日首次在马匹亮相圈的演出，届时献唱多首金曲。柏豪坦言：「好荣幸今次能够参与这次演出！其实我经常在不同媒介看到很多本地和国际歌手在马匹亮相圈表演，那个舞台非常有气氛和有代表性；今年马年有机会合作，能够在迎接明年自己出道二十周年之前解锁这个成就，对我来说特别有意义！」

对於筹备这次演出，他透露：「为这次演出挑选歌单，也会与舞蹈员排舞，务求以最佳的状态完成这个具纪念价值的演出。」一向宠粉的柏豪表示：「我一直很珍惜每次演出的机会，以及跟粉丝互动交流的时刻，对我来说，这些不只是工作的一部分，更是我人生与音乐旅程中的重要印记，也像马匹冲线时的那股力量，为我带来继续前进的动力。非常期待到时可以近距离和歌迷及观众互动，感受大家的热情和欢呼声，应该会份外震撼！

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