離開SM娛樂「舞蹈神童」羅夏恩！與女團STAYC的所屬社High Up娛樂簽約，正在接受練習生培訓！
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離開SM娛樂「舞蹈神童」羅夏恩！與女團STAYC的所屬社High Up娛樂簽約，正在接受練習生培訓！

KPOP   2024年9月10日   星期二14:26   Yuan  

（封面圖源：IG@awesomehaeun）

2009年出生的羅夏恩以「舞蹈神童」形象爆紅，特別是通過個人 YouTube 頻道「Awesome haeun」上傳 Cover 舞蹈影片等，擁有509萬訂閱者而備受矚目。

她還出演過《Star King》、《K-pop Star 4》、《Dancing 9》等節目，證明出色的舞蹈實力，在「2018 Melon Music Awards」上，羅夏恩介紹最佳舞蹈候補的影片點擊率已超過8000萬次，至今爲止一直成爲話題。
（圖源：YouTube@ [Awesome Haeun]어썸하은截圖）

而羅夏恩在2022年加入SM娛樂當練習生後停更 YouTube，並在個人 IG 簡介中增加「SM娛樂」文字。但...卻在今年8月傳出離開SM娛樂的消息，網友們也紛紛猜測：「看來沒加入這次的新女團」等。
（圖源：IG@awesomehaeun）

（＊相關報導：【韓網熱門】羅夏恩離開SM娛樂？

今日（10）High Up娛樂方面表示：「最近和羅夏恩簽訂專屬合約，現在作爲本公司的練習生，爲了能夠綻放無限的潛力和可能性，將繼續給予大力支持。」而High Up娛樂由王牌製作人黑眼必勝（Rado、崔奎盛）成立，在2020年推出女團 STAYC ，目前為了下一個女團正在持續進行選秀中，
（圖源：IG@awesomehaeun）

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