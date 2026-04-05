「布裘」愛女希洛殺入 K-Pop！驚喜出演多榮新歌 MV，隱姓埋名試鏡成功：神基因帥翻全場

這絕對是 2026 年 K-POP 與好萊塢最強大的跨界聯動！好萊塢巨星安潔莉娜·裘莉（Angelina Jolie）與布萊德·彼特（Brad Pitt）的大女兒——希洛·裘莉（Shiloh Jolie），驚喜現身於 宇宙少女（WJSN）多榮 的個人單曲《What's a Girl to Do》MV 預告，瞬間引發全球粉絲瘋傳！

背頭、蕾絲、大耳環 19 歲希洛帥氣噴發

多榮近日公開全新個人單曲《What's a Girl to Do》的預告影片，與多名西方舞者一起展現犀利舞步。 眼尖網友發現，其中一名女子的面容十分眼熟，正是現年 19 歲的希洛！影片中，希洛梳著俐落背頭，身穿棕色蕾絲上衣搭配浮誇大耳環，深邃五官與叛逆氣質簡直完美複製 1991 年時期的裘莉，讓網民驚嘆：「這神基因真的太強大！」



希洛憑舞技實力錄取 Starship 全程被蒙在鼓裡

更令人驚訝的是這次合作的背後故事。 據悉，多榮所屬經紀公司 Starship 當時在美國進行公開試鏡，希洛是以專業舞者身分報名，並憑藉實力脫穎而出。 在整個選角及拍攝期間，希洛完全沒有透露身世，工作人員壓根不知道她就是「布裘」的女兒，超狂實力派作風贏得一片讚賞。



Like Mother, Like Daughter.



Shiloh Jolie Angelina Jolie pic.twitter.com/nQOvFpZo59 — Janky Entertainment News (@trustmysauce) April 4, 2026

去父姓改名「Jolie」 舞技獲編舞家認證

作為布萊德彼特與裘莉的第一個親生孩子，希洛從小就在鎂光燈下成長。 2016 年父母離婚後由裘莉撫養，她在 2024 年正式申請去掉父姓「彼特（Pitt）」，法律姓名改為 Shiloh Jolie。



希洛私下已秘密習舞多年，更是舞團「Culture」的活躍成員，連名編舞家 Lil Kelaan Carter 都曾公開盛讚她的律動「簡直瘋了（Crazy）」。



希洛在多榮新歌中展現的高難度舞技，預計將成為 4 月份全球樂壇最火燙的話題。 這部跨國合作的完整版 MV 將於 4 月 7 日正式上線。



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