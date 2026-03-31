神話李玟雨大婚「獨缺申彗星」遭疑不合？ 知情人爆「連隊友都聯絡不上」，金烔完火速護航：他沒欠誰！

長壽偶像天團 神話 成員 李玟雨 於 29 日正式完婚！這場備受矚目的婚禮雖然星光熠熠，卻因「六缺一」意外引發熱議。 針對申彗星的缺席與外界揣測，成員金烔完火速發聲，力挺隊友隱居的選擇。

幸福總動員：神話「人夫團」三對夫妻同框

李玟雨 29 日於首爾某處舉辦非公開婚禮，迎娶小 11 歲的日籍韓僑圈外女友 李亞美。 婚禮走溫馨精緻路線，僅邀請至親好友到場見證，神話再次展現兄弟情，Eric、前進、Andy、金烔完等成員皆排開行程出席。

其中，隊長 Eric 偕愛妻羅惠美與萌娃現身，前進與 Andy 亦帶著妻子出席，三對夫妻難得同框的畫面相當吸睛。 前進與 Andy 更義氣擔綱司儀，加上 Zion.T 與 Gummy 的祝歌演出，場面溫馨又大氣。



焦點意外跑偏：申彗星為何不在團體照裡？

遺憾的是，在大合照中獨缺申彗星，這讓不少希望看到「完全體」的粉絲感到揪心與好奇。 據演藝界知情人士透露，申彗星酒駕爭議後便有意與演藝圈斷絕往來，現在連成員們都聯繫不上，李玟雨曾嘗試透多種管道邀請他出席，可惜最終仍未能成功。



金烔完發聲：他沒義務向任何人解釋

針對外界揣測，金烔完隔日火速護航，在 SNS 直言：「對於想要低調生活的選擇，何必過度解讀？ 那是他的人生，他既沒欠誰，也沒義務向任何人解釋。」這番言論被視為在幫好友劃清界線，希望大眾停止惡意揣測。



事實上，申彗星於 2022 年二度捲入酒駕醜聞後，便全面中斷演藝活動。 當時他酒後駕駛他人車輛行駛約 10 公里，並在路中睡著被警逮捕，最終被判處有期徒刑 6 個月、緩刑 1 年。 加上過去曾有海外賭博遭罰款的前科，大眾形象屢屢下滑。 2022 年成員 Andy 大婚時，申彗星因未與其他成員一同獻唱祝歌而被傳缺席，但事後有目擊者指出，他當時其實有低調現身，只是全程戴著口罩躲避鏡頭。



神話「人夫團」再添一員：李玟雨晉升「兩女之父」

隨着李玟雨婚禮圓滿落幕，他也正式成為繼 Eric、前進、Andy 後，神話中第四位人夫。 特別的是，李玟雨更直接升格為兩個女兒的父親，在親友與隊友的祝福下，開啟第二人生的全新篇章。



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