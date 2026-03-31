神话李玟雨大婚「独缺申彗星」遭疑不合？ 知情人爆「连队友都联络不上」，金烔完火速护航：他没欠谁！

长寿偶像天团 神话 成员 李玟雨 於 29 日正式完婚！这场备受瞩目的婚礼虽然星光熠熠，却因「六缺一」意外引发热议。 针对申彗星的缺席与外界揣测，成员金烔完火速发声，力挺队友隐居的选择。

幸福总动员：神话「人夫团」三对夫妻同框

李玟雨 29 日於首尔某处举办非公开婚礼，迎娶小 11 岁的日籍韩侨圈外女友 李亚美。 婚礼走温馨精致路线，仅邀请至亲好友到场见证，神话再次展现兄弟情，Eric、前进、Andy、金烔完等成员皆排开行程出席。

其中，队长 Eric 偕爱妻罗惠美与萌娃现身，前进与 Andy 亦带著妻子出席，三对夫妻难得同框的画面相当吸睛。 前进与 Andy 更义气担纲司仪，加上 Zion.T 与 Gummy 的祝歌演出，场面温馨又大气。



焦点意外跑偏：申彗星为何不在团体照里？

遗憾的是，在大合照中独缺申彗星，这让不少希望看到「完全体」的粉丝感到揪心与好奇。 据演艺界知情人士透露，申彗星酒驾争议后便有意与演艺圈断绝往来，现在连成员们都联系不上，李玟雨曾尝试透多种管道邀请他出席，可惜最终仍未能成功。



金烔完发声：他没义务向任何人解释

针对外界揣测，金烔完隔日火速护航，在 SNS 直言：「对於想要低调生活的选择，何必过度解读？ 那是他的人生，他既没欠谁，也没义务向任何人解释。」这番言论被视为在帮好友划清界线，希望大众停止恶意揣测。



事实上，申彗星於 2022 年二度卷入酒驾丑闻后，便全面中断演艺活动。 当时他酒后驾驶他人车辆行驶约 10 公里，并在路中睡著被警逮捕，最终被判处有期徒刑 6 个月、缓刑 1 年。 加上过去曾有海外赌博遭罚款的前科，大众形象屡屡下滑。 2022 年成员 Andy 大婚时，申彗星因未与其他成员一同献唱祝歌而被传缺席，但事后有目击者指出，他当时其实有低调现身，只是全程戴著口罩躲避镜头。



神话「人夫团」再添一员：李玟雨晋升「两女之父」

随着李玟雨婚礼圆满落幕，他也正式成为继 Eric、前进、Andy 后，神话中第四位人夫。 特别的是，李玟雨更直接升格为两个女儿的父亲，在亲友与队友的祝福下，开启第二人生的全新篇章。



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