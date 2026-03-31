孫藝真♥玄彬結婚4週年！甜曬4年前婚禮照宛如電影場景，網友直呼：這段愛情真的是命中註定、太美了

時間過得好快！孫藝真＆玄彬已經結婚4年啦！

孫藝真於今日（3月31日）在 IG 分享了兩張婚紗寫真，並甜蜜寫下：「永恆的……愛與友情之間的某個位置」，紀念與玄彬的結婚四週年。照片中，夫妻倆身穿潔白禮服與晚禮服，如電影般浪漫的畫面立刻吸引粉絲目光。



看到照片網友們紛紛留言：「兩人對視的眼神充滿甜蜜」、「天生一對」、「結婚四週年快樂」、「這段愛情真的是命中註定，好美」、「要永遠幸福」、「是我最喜歡的情侶！」反應熱烈，大家都被這對愛情模範夫妻的甜蜜幸福感染。

玄彬與孫藝真最初於2018年合作電影《極智對決》結緣，雖曾多次傳出戀愛傳聞，當時雙方皆予以否認。2020年因《愛的迫降》再度合作，兩人感情升溫，正式成為情侶。認愛一年後，他們於2022年3月31日在首爾華克山莊（Walkerhill）Aston House 舉辦婚禮，同年11月迎來愛子「小甜豆」誕生。



近期，孫藝真將以 Netflix 新劇《醜聞》回歸螢幕，而玄彬則透過 Disney+ 原創劇《韓國製造2》與觀眾見面。甜蜜夫妻同時帶來新作品，粉絲既期待又興奮，希望能看到他們不只在螢幕上，也在生活中繼續散發幸福感！

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