2026 MAMA大獎 定檔 11 月大阪京瓷巨蛋舉行，連續兩天點燃 K-POP 狂熱

K-POP 年度盛事 MAMA AWARDS 正式官宣 2026 年的落點！主辦方 CJ ENM 於今日正式宣佈，2026 年MAMA頒獎禮將於 11 月 20 日、21 日一連兩天，在日本大阪京瓷巨蛋隆重舉行。

憑藉著 Mnet 近 30 年累積的頂尖製作經驗，MAMA 早已超越單純的頒獎典禮，成為展現 K-POP 精髓的最高殿堂。 今年的 MAMA 預計透過 Mnet Plus 等數位平台進行全球實時直播，打破時空界限，讓全世界的 K-POP 粉絲都能同步感受現場的震撼。

CJ ENM 表示，2026 年的 MAMA 將迎來又一次「進化」。 除了頒獎典禮本身，更將秉持 「Music Makes ONE」 的核心價值，準備多樣化的線上、線下聯動活動，並策劃打破邊界的擴展節目，預計將再次為音樂產業拋出全新話題。



回顧 MAMA 的歷史，從 1999 年的「影像音樂大獎」出發，2009 年成為韓國首個亞洲音樂頒獎禮，2022 年透過品牌重塑確立全球地位。 2024 年成功實現 K-POP 頒獎禮首次橫跨美國 LA 與日本大阪的接力舉辦，2025 年更在 亞洲影藝創意大獎（AACA） 榮獲最優秀綜合娛樂節目獎，國際權威性再獲認證。

CJ ENM 相關人士透露，為了在今年底創造另一個轉捩點，將集結過去 27 年積累的技術和經驗，呈現不同層次的、全新的視覺享受與連動企劃。 2026 MAMA AWARDS 由全球支付技術公司 Visa 擔任冠名讚助商，將透過全球直播與樂迷見面。

▽近年MAMA大獎精彩舞台回顧：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究