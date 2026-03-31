《拜託了冰箱》Tiffany新婚生活曝光！冰箱塞滿婆婆愛心小菜，孝淵爆料：「能結婚就萬幸」笑翻全場

29日播出的《拜託了冰箱since 2014》下集預告中，少女時代 Tiffany、孝淵一同出演，引發關注。

主持人金聖柱介紹 Tiffany 時表示：「她跟卞約漢已經完成婚姻登記了。」沒想到孝淵立刻補一句：「能結婚就萬幸了！」讓現場瞬間笑成一片，好好奇到底是聊到什麼，孝淵才會這樣說 XD



而 Tiffany 的冰箱內部整齊擺滿各式家常小菜，讓主持人與主廚團驚呼連連。孝淵也忍不住驚訝表示：「該不會都是 Tiffany 做的吧？」對此 Tiffany 則露出靦腆笑容回應：「都是媽媽（婆婆）的愛心支援啦！」並補充「我真的深受疼愛」，新婚的甜蜜氛圍滿滿。



Tiffany 和卞約漢因合作《逆貧大叔》結緣，去年12月以結婚為前提公開認愛，並於上個月27日完成結婚登記。對於婚禮安排，經紀公司表示：「目前尚未確定具體時間與地點，正考慮以簡單形式舉行儀式。」



當天節目除了 Tiffany 的新婚故事外，還預告主廚團中將有一人突然公開結婚消息，備受期待。主持人金聖柱也笑說：「要在這裡公布即將結婚的消息嗎？」隨後，未婚的權聖晙、尹男老、朴恩影、孫鍾元等人接連被問到結婚相關問題，各自反應也引發好奇。網路上對「準新娘」的猜測不斷，據悉主角正是朴恩影主廚，預計將於5月舉行婚禮。



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