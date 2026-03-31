《拜托了冰箱》Tiffany新婚生活曝光！冰箱塞满婆婆爱心小菜，孝渊爆料：「能结婚就万幸」笑翻全场

29日播出的《拜托了冰箱since 2014》下集预告中，少女时代 Tiffany、孝渊一同出演，引发关注。

主持人金圣柱介绍 Tiffany 时表示：「她跟卞约汉已经完成婚姻登记了。」没想到孝渊立刻补一句：「能结婚就万幸了！」让现场瞬间笑成一片，好好奇到底是聊到什么，孝渊才会这样说 XD



而 Tiffany 的冰箱内部整齐摆满各式家常小菜，让主持人与主厨团惊呼连连。孝渊也忍不住惊讶表示：「该不会都是 Tiffany 做的吧？」对此 Tiffany 则露出腼腆笑容回应：「都是妈妈（婆婆）的爱心支援啦！」并补充「我真的深受疼爱」，新婚的甜蜜氛围满满。



Tiffany 和卞约汉因合作《逆贫大叔》结缘，去年12月以结婚为前提公开认爱，并於上个月27日完成结婚登记。对於婚礼安排，经纪公司表示：「目前尚未确定具体时间与地点，正考虑以简单形式举行仪式。」



当天节目除了 Tiffany 的新婚故事外，还预告主厨团中将有一人突然公开结婚消息，备受期待。主持人金圣柱也笑说：「要在这里公布即将结婚的消息吗？」随后，未婚的权圣晙、尹男老、朴恩影、孙钟元等人接连被问到结婚相关问题，各自反应也引发好奇。网路上对「准新娘」的猜测不断，据悉主角正是朴恩影主厨，预计将於5月举行婚礼。



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