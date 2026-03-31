出道前 10 天才露臉！BTS V 首揭當年「遭隱藏」竟因「怕別家公司挖走」，為讓奶奶看清狂練鏡頭感

BTS防彈少年團成員 V （金泰亨） 最近登上鄭在炯的網路節目《妖精在炯》，大方暢談出道初期的心路歷程。 原來經紀公司當年遲遲不公開他的長相，竟然是因為「怕他被搶走」！

3 月 29 日，YouTube頻道「妖精在炯」上傳了題為《大家好，我是 BTS 的 V，請多多指教！》的影片。 V回憶出道前的感受，稱當時覺得光是入選練習生就已經成功了一半、很幸福了，所以並沒什麼野心。

「祕密武器」不好當！V 坦言當年沒野心：能出道就超幸福

鄭在炯提到 V 雖然很早就入選出道組，卻是 7 人中最後一個被公開的成員，當時距離正式出道僅僅10天，會不會因此感到不安？ V 回答：「公司告訴我，是因為怕我被其他公司挖走，才會這麼晚公開。 因為我們（成員）待的都是第一家公司，我也是在第一家公司就出道的案例。 當時公司連名字都幫我起好了。」鄭在炯問對於出道會不會有夢想和期盼，V微笑著回答：「其實我只要能出道就覺得很滿足了。」



奶奶認不出孫子！台上 7 少年炫舞 長輩傻眼：你在哪？

V 也分享了一段爆笑的往事。 第一次上電視演出前，他叮囑外婆和親奶奶：「6 點記得看電視，我要出鏡了！」沒想到當時 7 個大男孩在台上舞動得太瘋狂，鏡頭切換得也非常快，看完後，她們完全不知道剛才看了什麼，也幾乎不相信V有出現在電視上，老人家的反應是：「是他嗎？ 是他嗎？」結果V花了好長一段時間，才讓她們理解自己真的有上電視XD



為了讓奶奶看清臉！V 「放慢動作」抓鏡頭：看紅燈亮就狂放電

因為奶奶的一句「沒看到你」，竟然激發了 V 想要在演藝圈出頭的野心！ 他透露在那之後，只要攝影機紅燈一亮，他就會刻意放慢動作，心裡想著：「這下總該認出我了吧？」 也正是這份為了讓長輩開心的單純初衷，才造就了現在鏡頭感十足、迷死人不償命的「全球最帥面孔」。



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