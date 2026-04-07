超過5小時還是不夠！金南佶粉絲見面會「提前結束」由本尊親上火線回應！「別讓時間長度限制相聚時光」

演員金南佶是出了名的愛聊天又寵粉，粉絲見面會超時早已是大家意料中事，最近他更對於傳言中「粉絲見面會提早結束」這事情親自開口向粉絲們說明。

金南佶於3月28日在首爾KBS Arena舉行了2026粉絲見面會《G.I.L》，由於在去年11月他所舉辦的見面會，歷時5小時又42分鐘才結束，驚人紀錄也成為話題討論，而本次的見面會時長依舊是超過了5小時，但與之前創紀錄的時長相比稍微縮減了一點，於是被粉絲稱為「提早結束」，對此他特別錄製影片進行「不是說明的說明」。



演員金南佶所屬公司《Gil Story娛樂》近期以「5小時12分鐘的粉絲見面會「提前結束」，對於此事…」為主題上傳了一段影片。影片中金南佶對於自己的粉絲見面會提早結束一事，表示不知道為何因此引發大家討論，提早結束不是一件好事嗎？反問粉絲們究竟有什麼樣的期待呢？



他表示合併起來計算，整體時間應該是達到了5小時10到15分鐘左右的總時長，以前其實沒有中場休息的時間，所以現在加入中場休息，感覺起來變得比較短，大家就認為是提早結束，不知道是不是因為如此？金南佶更強調當時企劃的時候，是打算進行2小時30分鐘左右的時間，與一般明星見面會無異。



接著金南佶也提到，不過粉絲們並不是因為太希望享受見面會而來的，而是「想看看在哪裡 開多久」抱持這種心態而來的人也挺多的，不需要做好多大的心理準備，而是只單純的想要一起開心度過這段時光的人再來就可以了。所以不管是舉辦2小時也好、3小時也好或是整個晚上的時間也好，如果彼此感覺到有壓力的話，那麼以後就沒辦法這麼做了。

金南佶也向粉絲們喊話，大家不應該受到時間長度的限制，往後還會持續準備能夠見面的機會，就算不滿1小時2小時就讓大家回去，大家也不要覺得過度失望，更呼籲大家並不是要朝向6小時之路邁進的啊！

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞