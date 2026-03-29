《拜託了冰箱》對決：崔康祿 vs. 鄭鎬泳，突襲Super Junior圭賢的冰箱！

今晚 JTBC 熱門綜藝節目《拜託了冰箱》中，將以料理實力相當不錯的Super Junior圭賢冰箱為主題，展開15分鐘料理對決！

首先，為了平時會看主廚食譜影片學做料理的圭賢，本次對決以「可以跟著食譜做的料理」為主題，由崔康祿與鄭鎬泳展開比拚。以《黑白大廚2》冠軍身分回歸、時隔約1年再度登上《拜託了冰箱》的崔康祿，在對上當時排名第4的鄭鎬泳前表示：「今天一點也不緊張」，展現出不同於以往的從容模樣，引發期待。



在隨後的比賽中，兩位主廚一邊料理、一邊親切講解食譜，讓「料理高手」圭賢十分滿意。崔康祿以教育節目式的料理教學風格，鄭鎬泳則以電視購物風格介紹各自的料理秘訣，為節目增添不少趣味。特別是崔康祿還加入幽默解說，顯得相當從容，逗得眾人笑聲不斷。另一方面，擔任5分鐘檢查助理的崔鉉碩品嚐崔康祿料理後露出意味深長的表情，也引發大家的好奇。

第二場對決則由曾經關係好到一起拿下「最佳情侶獎」的孫鍾元與金風，以「威士忌搭配料理」為主題展開較量。兩人過去只有一次對決紀錄，並透露一直很期待再次交手，吸引眾人關注。此外，金風表示自己年輕時曾參加威士忌聚會學習相關知識，而孫鍾元則透露自己曾與趙寅成並肩擔任威士忌大使，對這次主題展現十足自信。



兩人展開激烈對決，讓這場復仇戰更添緊張氣氛。特別是孫鍾元罕見地積極向圭賢「推銷」自己的料理，讓現場所有人都十分驚訝。就連金聖柱也說：「我還是第一次看到孫鍾元主廚在拉客。」另一方面，一直以來吸收各主廚料理技巧、逐漸提升實力的金風，這次更表示要「偷走」對手孫鍾元的必殺技，並重新詮釋他的料理。圭賢在品嚐其中一道料理後感動地表示：「我想拜他為師。」究竟會誕生哪些料理，也備受關注。



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