金钟国病名曝光！自揭患前庭神经炎「天旋地转、连水都喝不下」，憔悴自白「像死过一遍」

「健身魔人」也敌不过过劳！金钟国於 27 日在个人 YouTube 频道上传新片，首度坦承近期被诊断出患有「前庭神经炎」，并经历了极度晕眩：「世界变得天旋地转，什么都做不了。」

「像死过一遍」：两天滴水未进 躺著也晕到怀疑人生

前庭神经炎是一种内耳前庭神经发炎导致的急性症状，最典型的反应就是剧烈眩晕、呕吐、站立不稳。 金钟国表示，如果过度劳累或压力大，前庭器官就会发炎并失去平衡。 他心有余悸地表示：「两天以来什么都没吃，连水都喝不下，感觉就像死过一遍一样。 就算躺著，世界也一直在转。」令人倍感心疼。



过劳代价！一个月飞四国工作 免疫力崩溃报复

关於发病原因，金钟国将其归咎於高强度的工作行程：「一个月内往返四个国家搭飞机工作，病痛就突然找上门了。」事实上，在本月15 日播出的 SBS《Running Man》开场中，金钟国就曾由同事HAHA搀扶著登场，并透露因耳蜗方面的异常导致平衡感崩溃：「得了一种这辈子从未听过的怪病。」



热血精神不灭！坚持「以动制动」找回平衡

金钟国表示发病至今还不到一周、尚未痊愈，目前由经纪人代为开车，但他仍展现出惊人的斗志。 他解释道：「即便晕眩也要活动，这样前庭器官才能自行找回平衡。 因为左侧坏掉了，需要靠右侧重新找回重心。」据他所知，愈早开始活动，康复速度才会愈快。



「前庭神经炎」通常与病毒感染或免疫力下降有关，对於视运动如命的金钟国来说，无法掌控身体平衡无疑是生理与心理的双重考验。 目前他正一边接受治疗一边维持基本行程，展现了身为顶级艺人的敬业精神。

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