超反差！《臥底洪小姐》千金竟是「打工達人」 崔智秀淚曝：一週打工6天，5月終於能還完學貸

在tvN電視劇《臥底洪小姐》中飾演財閥二世、引發不少話題的女星崔智秀，最近上節目透露，現實生活中的她其實完全不是劇中那樣，到現在都還在兼差打工，靠著一份份工作維持生計，超反差的人生讓不少觀眾聽了都相當驚訝。

崔智秀日前登上tvN綜藝節目《劉Quiz on the Block》，大方分享了自己的近況。 雖然她剛在剛播完的《臥底洪小姐》中飾演千金「姜諾拉」一角受到矚目，但她透露，其實身為出道11年的演員，她到現在還是一週打工六天，生活過得很踏實。



崔智秀在節目中坦言：「我從20歲開始，幾乎什麼打工都做過。」她細數自己的打工經歷，從穿布偶裝開始，到物流中心、兒童咖啡廳、工廠等等，幾乎各種行業都待過而她會這麼拼命打工，最主要的原因就是為了還清高達5000萬韓元的助學貸款。 崔智秀說，當時她要一邊打工、一邊上課、還要一邊準備試鏡，忙到分身乏術。 甚至就在《臥底洪小姐》開拍前，她人還在工廠裡負責分類製作小卡。



她笑著回憶說：「那天坐在工廠裡，要確保同樣的卡片不會連續出現，結果那天剛好在整理G-Dragon的照片，他頭髮是薄荷色的。 回家路上在捷運上閉眼休息，眼睛一閉全都是那個薄荷色的殘影。」話語中帶著淡淡的辛酸。



講到家裡，崔智秀也忍不住流露出愧疚之情。 她說：「其實爸媽因為沒辦法幫我負擔助學貸款，一直覺得很對不起我。 但我覺得這本來就是我自己該負責的事，每次聽到他們跟我說『抱歉』的時候，反而是我最難受的時候。」她還透露，有時候要去工廠打工，看到媽媽偷偷掉眼淚，心裡真的很不捨。不過好消息就是這筆助學貸款終於快要還完了。 崔智秀說：「靠著打工和拍戲賺來的錢，我一點一點存下來還，到今年5月應該就可以全部還清了。」講到這裡，她也忍不住紅了眼眶。



現在因為《臥底洪小姐》的播出，崔智秀的知名度提高不少，但她仍然持續在首爾蠶室的一間大型餐廳打工。 她說：「昨天也去打工了，明天也還要上班。 不過最近有發現，很多媽媽級的客人開始認出我來了。」她也特別提到餐廳老闆很照顧她，每次她去拍完戲回來上班，老闆都會不好意思地說：「演員做這個可以嗎？ 真抱歉。」還會鼓勵她說：「盡量不要回來上班，專心當演員，快點成功吧！」讓崔智秀心裡覺得暖暖的。

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