《未知的首尔》张荣男点名最难忘的「子女演员」！朴宝剑、朴宝英被夸：非常好看且勤奋又努力

知名演员张荣男（张英南）与张铉诚作为嘉宾出演 MBN 教养节目《金珠河的 Day & Night》，聊到了各种人生故事，并分享令自己印象深刻的年轻演员。

两人目前正透过话剧《法兰西金库》合作演出。

当天张荣男谈到自己曾对声音感到自卑的往事。她表示：「以前在剧团演话剧时，曾听到有人说『那位女演员的声音听起来让人不太舒服』，所以我非常在意这件事。但随著时间过去、见到越来越多观众之后，大家反而称赞我的声音很有魅力。」她接著说：「在人们的认知中慢慢产生了变化。也因为声音很有个性，所以我好像也常接到这类型的角色。」



此外，她也提到了曾一起合作电视剧《浪漫速成班》的全道嬿。张荣男回忆说：「当时全道嬿小姐还对我说，她原本以为我的个性应该很不简单。但其实完全不是那样，我反而非常单纯、没什么个性，可能让她有点失望吧。」半开玩笑地语气分享著。

之后当被问到印象最深刻的「子女演员」时，张荣男回答：「朴宝剑和朴宝英最让我印象深刻。他们真的非常好看（漂亮），也非常努力，是非常美好的人们。他们品行端正，而且勤奋又认真。」



PS：张荣男与两位演员合作过的作品是和《永生战》和《未知的首尔》、《狼少年：不朽的爱》。





张荣男还提到包括黄晸玟与朴宝剑等许多曾饰演自己「子女」角色的演员们，并开玩笑说：「如果我办六十大寿的话，他们来参加一定会很厉害。」逗得现场笑声不断。

▼节目片段：



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