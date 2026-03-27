王子裝閃亮現身！NCT WISH 澳門場演唱會爆滿 中文告白甜炸全場 向粉絲高呼「我愛你們」

韓國娛樂公司SM Entertainment 旗下人氣男團 NCT WISH 旋風襲澳！六位「可愛小王子」日前登上澳門威尼斯人綜藝館舞台，舉行一連兩場由萬星娛樂國際文化主辦的《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN MACAU》演唱會，吸引 30,000 粉絲到場支持，現場氣氛非常熾熱。當晚 NCT WISH 一口氣帶來26首歌曲，從強烈的舞曲、青春洋溢的活力舞台到感性浪漫的抒情演出，展現多元魅力，為苦候多時的 NCTzen（NCT WISH 粉絲名）締造難忘回憶。

可鹽可甜！NCT WISH 展現極致反差魅力

由 SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO 與 SAKUYA 組成的 NCT WISH，以一身銀色閃鑽王子裝華麗登場，以強勁音樂與舞蹈為演唱會揭開序幕。緊接着帶來〈Steady〉、〈Songbird〉等人氣主打歌，充滿力量與張力的舞台展現成熟帥氣的一面，現場尖叫聲此起彼落。除了節奏強烈的舞曲外，成員 JAEHEE 更以鋼琴現場彈奏〈Skate〉的 Intro，柔揚旋律展現音樂實力與細膩情感。六人亦在漫天雪花特效下獻唱〈Wishful Winter〉，營造夢幻浪漫氛圍。同時當然少不了清爽活力的青春舞台，NCT WISH 帶來〈We Go!〉、〈Melt Inside My Pocket〉等猶如能量飲品的歌曲，為全場注入滿滿元氣。整場演出如同一座音樂主題樂園，六位成員帶領粉絲們暢遊於「INTO THE WISH : Our WISH」的夢幻世界之中，令每一位都深陷其中、樂而忘返。





超可愛互動 為粉絲送上珍貴回憶

出道短短兩年的 NCT WISH，一直以「小王子」形象深受粉絲喜愛。當晚成員火力全開，毫不保留地釋放可愛魅力。成員 RYO 率先帶來「可愛版」演唱會介紹，隊長 SION 其後更笑著要求他在聊天環節再度撒嬌，掀起全場歡呼。RYO 隨後即興熱跳前輩 TWICE 的〈TT〉，粉絲齊聲合唱並高呼「超可愛！」。更有趣的是，RYO 還與粉絲一同起哄，號召全員輪流挑戰〈TT〉舞蹈，六人六色的萌態瞬間融化全場。

為感謝粉絲支持，NCT WISH 準備了多重驚喜，隨不同歌曲灑下的紙花，上面甚至印有成員親筆訊息，透過細膩心意與粉絲傳遞溫暖，場面既感動又浪漫。





與粉絲們約定下次再見

時隔一年再度來澳門演出，從小場地走向更大舞台，看見滿場為他們應援的燈海，六位成員都感觸良多。隊長 SION 感性表示：「我們去年也來了澳門演出，這次能站上更大的場館，真的很神奇、很不可思議！今天有好幾個瞬間我都起了雞皮疙瘩。雖然這種心情不能每天都感受到，但不管是成員還是粉絲，都希望大家記得這份感動，在開心或難過的時候想起來，成為彼此的力量。」其後更以普通話大喊：「NCTzen，我愛你們！」成員 RYO 亦溫柔表示：「謝謝大家在珍貴的假期來看我們。希望今天能為大家帶來力量，讓你們把這份能量帶回家，迎接明天的挑戰，我們約定下次再見！」





下月將推出首張專輯 舉行首爾場ENCORE舞台

延續多張百萬銷量專輯的亮眼成績，NCT WISH 宣布將於4月20日推出首張韓文專輯《Ode to Love》。此外，他們亦將於4月17日至19日，在韓國首爾舉行一連三場 ENCORE 演唱會，為本次巡演寫下圓滿句號。NCT WISH 的旅程仍在進行中，絕對值得大家多多期待！





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