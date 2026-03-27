姜栋元、金高银浪漫史剧《魂》上月低调开机！片场保安「0漏洞」：演员当场才领「飞纸仔」

这绝对是 2026 年最神秘、也最令人期待的梦幻联动！由「公共财男神」姜栋元与「忠武路之女」金高银主演的新剧《魂》，已於上个月在江原道正式低调开机。 这部集结了顶级卡司与金奖制作团队的作品，正以完全绝密的状态进行拍摄。

史上最狂幕后！《泪之女王》编剧 x《我的大叔》导演

《魂》之所以未演先轰动，全因背后站著两座大山！由写出《来自星星的你》、《爱的迫降》、《泪之女王》的明星编剧朴智恩，首度挑战古装题材; 搭档执导过《Signal 信号》、《我的大叔》、《苦尽柑来遇见你》的「信看导」金元锡。 两位票房保证强强联手，完全是冲著年度大赏而来的顶级配置。



片场宛如特务行动！剧本「一页一页发」严防泄密

或许是担心剧透影响观影体验，剧组对外封锁一切消息，就连故事设定的企划案都难以窥见。 据电视剧相关人士透露，金元锡前作《苦尽柑来遇见你》之后再次祭出严格防守，演员们甚至看不到整本剧本，仅能拿到印有当天拍摄份量的部份剧本。



虽然这种接近「飞纸仔」（쪽대본）的拍摄模式极度考验演员功力，但对於演过《破墓》的金高银和影坛老将姜栋元来说，似乎完全不是问题。 即便拍摄时程吃紧，两位实力派与剧组的默契依然让现场气氛温馨融洽，专业度令工作人员激赞。

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