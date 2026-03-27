《背着善宰跑》回憶殺 10CM自彈韓劇OST預熱香港演唱會

擁有韓劇OST天王美譽的歌手10CM（權正烈），自公佈將會在4月26日來到香港麥花臣場館，舉行《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》演唱會後，不單止引來K-pop粉絲熱烈討論，更令不少韓劇迷也想來到現場細聽由他演繹的OST。因此，10CM便特別拿起結他，拍攝了自彈自唱的影片，送給香港的歌迷，希望能在演唱會中見到大家！

在影片中，以音樂實力作賣點的10CM，沒有多餘的詞令，彈起結他，閉上眼睛，一瞬間便投入到旋律之中，獻唱韓劇《背着善宰跑》的OST〈Spring Snow〉。專注的感情和熟練的歌唱技巧，讓人回想到劇中邊佑錫和金惠奫的甜蜜片段，盡顯10CM的音樂實力。據知主辦單位168 Production聯同10CM將會每星期釋出一首歌曲，一連三星期，一起倒數迎接演唱會的來臨，值得期待。



不得不提是剛剛完成新加坡站巡演的10CM，由於演出當日，他的喉嚨狀況不好。雖然照常完成演出，但是因為不滿意自己的表現，最後10CM還是宣布為此站購票的觀眾進行退款，以報答樂迷的支持，更突顯他對追求音樂的嚴謹。同時也獲得粉絲的稱讚，並留言支持：「演出辛苦了！不要太過勉強自己。」、「一定要好好休養。」





如果你想在現場細聽10CM的精彩演出，以及迎接他特別準備的觀看綵排、歡送、合照、專屬小卡等多種福利，就不要錯過《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》演唱會。票價分為$1,588、$1,088和$788，現正於KKTIX熱烈發售！想知道更多10CM香港演唱會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。



影片連結： https://www.instagram.com/reel/DWVzlY3Eisk/?utm_source=ig_web_copy_link

演出資訊：

日期時間：2026年4月26日 (日) 下午6時30分

演出地點：Macpherson Stadium(香港麥花臣場館)

購票：https://168production.kktix.cc/events/10cm-hk-2026



主辦單位 : 168 PRODUCTION

藝人經紀 : 10CM、CAM

巡演製作 : BE IN

巡演代理 : Lucky Clover





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