《黑白大廚2》冠軍崔康祿一年後回歸《拜託了冰箱》！為了當崔鉉碩的「黑騎士」＋女兒的娃娃再度登場

《黑白大廚2》冠軍崔康祿一年後重返《拜託了冰箱》，大家也熱情歡迎他回歸！

崔康祿再次重現在《黑白大廚2》引發話題的經典台詞：「我很開心可以再次挑戰！」雖然他低調希望大家別一直問他的事，但安貞桓還是忍不住提問：「《拜冰》對你參加《黑白大廚2》有幫助嗎？」

崔康祿笑說：「大概有七成吧！對強化精神狀態很有幫助。」金風立刻大喊：「那是我們培養出來的啊！」金聖柱也補上：「那《拜冰》的主廚們一起參加《黑白大廚2》，是不是也成了你的靠山？」崔康祿答：「大概三成吧！」看到大家激動，又急忙調整比例，說：「大概有兩成左右，我自己留個一成。」



崔康祿還透露這次回歸《拜託了冰箱》的理由，他說：「三天前我聽說崔鉉碩主廚不舒服的事，就決定來上節目，我是他的黑騎士。」聽到這句話的崔鉉碩說：「我不舒服（膝蓋受傷）已經很久了，你是因為要當我的黑騎士才決定來的嗎？既然是我的黑騎士，那你今天也要像我一樣灑鹽嗎？」崔康祿聽到慌張到臉超紅 XD



還有另一個理由更暖心——女兒一句話就讓他決定出演：「我知道這是誘餌，但是我女兒跟我說『爸爸，去把娃娃拿回來』輸掉也沒關係，把娃娃拿回來就好。」之前的新年特輯中，有觀眾為所有廚師準備定製娃娃。安貞桓就說：「那這個我們幫他保管到他贏為止，贏了再給他！」崔康祿又驚慌地說：「我...我不知道還有這種方式！」再次引發大爆笑！也希望他之後可以繼續出演啦～



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