《黑白大厨2》冠军崔康禄一年后回归《拜托了冰箱》！为了当崔铉硕的「黑骑士」＋女儿的娃娃再度登场

《黑白大厨2》冠军崔康禄一年后重返《拜托了冰箱》，大家也热情欢迎他回归！

崔康禄再次重现在《黑白大厨2》引发话题的经典台词：「我很开心可以再次挑战！」虽然他低调希望大家别一直问他的事，但安贞桓还是忍不住提问：「《拜冰》对你参加《黑白大厨2》有帮助吗？」

崔康禄笑说：「大概有七成吧！对强化精神状态很有帮助。」金风立刻大喊：「那是我们培养出来的啊！」金圣柱也补上：「那《拜冰》的主厨们一起参加《黑白大厨2》，是不是也成了你的靠山？」崔康禄答：「大概三成吧！」看到大家激动，又急忙调整比例，说：「大概有两成左右，我自己留个一成。」



崔康禄还透露这次回归《拜托了冰箱》的理由，他说：「三天前我听说崔铉硕主厨不舒服的事，就决定来上节目，我是他的黑骑士。」听到这句话的崔铉硕说：「我不舒服（膝盖受伤）已经很久了，你是因为要当我的黑骑士才决定来的吗？既然是我的黑骑士，那你今天也要像我一样洒盐吗？」崔康禄听到慌张到脸超红 XD



还有另一个理由更暖心——女儿一句话就让他决定出演：「我知道这是诱饵，但是我女儿跟我说『爸爸，去把娃娃拿回来』输掉也没关系，把娃娃拿回来就好。」之前的新年特辑中，有观众为所有厨师准备定制娃娃。安贞桓就说：「那这个我们帮他保管到他赢为止，赢了再给他！」崔康禄又惊慌地说：「我...我不知道还有这种方式！」再次引发大爆笑！也希望他之后可以继续出演啦～



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