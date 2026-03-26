T.O.P 睽違13年重返歌手本業！GD、太陽 IG 按讚回歸消息，韓網掀起熱烈討論

歌手兼演員 T.O.P（崔勝鉉）正式宣告回歸音樂本業！他將於4月3日發行首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》，消息一出立刻掀起熱烈關注。

適逢出道20週年，這張專輯被視為 T.O.P 音樂生涯的重要里程碑，不只是單純「聽音樂」，更像是一場結合聽覺與感官的藝術體驗，一次展現他多年累積的音樂實力。



此次製作陣容同樣豪華——聲音設計與混音由曾與 Kanye West、The Weeknd 合作的頂級工程師 IRKO 操刀，並採用 Dolby Atmos 混音技術，打造更立體、沉浸感十足的音樂體驗；視覺層面也全面升級，美國傳奇藝術家 Ed Ruscha 與《魷魚遊戲》美術導演蔡京善參與其中，從專輯設計到 MV 皆展現高完成度，話題性十足。



專輯消息公開後，也被眼尖的網友發現 GD（權志龍）和太陽在 IG 上按讚T.O.P回歸消息，再度掀起討論。網友：「也可以點讚啊！十幾年同甘共苦了」、「能不能重新加入 BIGBANG 呢」、「說實話 BIGBANG 的歌曲中有沒有失敗，但是沒有 T.O.P 有點空虛」、「雖然不知道以後會怎樣，到現在爲止 GD 隊長說 BIGBANG 有3個人」、「私下應援是有可能的，反正不會加入」、「那位說要隱退，還要以歌手身份回歸嗎」、「希望 T.O.P 能成功，大家都過得很好～幸福吧」、「朱智勛的活動也很順利啊」等，反應相當熱烈。



另一方面，BIGBANG 今年也將迎來出道20週年，並確定登上2026年美國科切拉音樂節（Coachella），將於4月12日與4月19日連唱兩週。日前，GD 也通過 IG 限時動態分享為舞台準備的照片，再度引發粉絲期待。

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