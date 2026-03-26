T.O.P 睽违13年重返歌手本业！GD、太阳 IG 按赞回归消息，韩网掀起热烈讨论

歌手兼演员 T.O.P（崔胜铉）正式宣告回归音乐本业！他将於4月3日发行首张个人正规专辑《ANOTHER DIMENSION》，消息一出立刻掀起热烈关注。

适逢出道20周年，这张专辑被视为 T.O.P 音乐生涯的重要里程碑，不只是单纯「听音乐」，更像是一场结合听觉与感官的艺术体验，一次展现他多年累积的音乐实力。



此次制作阵容同样豪华——声音设计与混音由曾与 Kanye West、The Weeknd 合作的顶级工程师 IRKO 操刀，并采用 Dolby Atmos 混音技术，打造更立体、沉浸感十足的音乐体验；视觉层面也全面升级，美国传奇艺术家 Ed Ruscha 与《鱿鱼游戏》美术导演蔡京善参与其中，从专辑设计到 MV 皆展现高完成度，话题性十足。



专辑消息公开后，也被眼尖的网友发现 GD（权志龙）和太阳在 IG 上按赞T.O.P回归消息，再度掀起讨论。网友：「也可以点赞啊！十几年同甘共苦了」、「能不能重新加入 BIGBANG 呢」、「说实话 BIGBANG 的歌曲中有没有失败，但是没有 T.O.P 有点空虚」、「虽然不知道以后会怎样，到现在爲止 GD 队长说 BIGBANG 有3个人」、「私下应援是有可能的，反正不会加入」、「那位说要隐退，还要以歌手身份回归吗」、「希望 T.O.P 能成功，大家都过得很好～幸福吧」、「朱智勋的活动也很顺利啊」等，反应相当热烈。



另一方面，BIGBANG 今年也将迎来出道20周年，并确定登上2026年美国科切拉音乐节（Coachella），将於4月12日与4月19日连唱两周。日前，GD 也通过 IG 限时动态分享为舞台准备的照片，再度引发粉丝期待。

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