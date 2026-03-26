金永大入伍前被拍與李娜恩逛街互動親密，戀愛傳聞再起！經紀公司急澄清：兩人只是好友

金永大與李娜恩的戀愛傳聞傳出後，雙方立即否認，表示兩人只是好朋友。

今日（26日）據韓媒《Star Today》報導，金永大與李娜恩（27歲）於25日下午在首爾廣津區附近的一家藥妝店被目擊一同現身。目擊者表示，兩人在下午4點左右到店，選購牙刷等日常用品。當天兩人穿著運動服、戴著棒球帽，打扮輕鬆自然，一邊逛街一邊聊天。據悉，兩人在購物過程中還會互相幫對方挑選商品，互動親密，引發旁人注意。

對此，26日，金永大的經紀公司 Outer Universe 回應：「兩人過去因作品結識，至今仍保持很好的朋友關係。」明確否認戀愛傳聞。李娜恩的經紀公司 Namoo Actors 也表示：「只是朋友關係。」



1996年出生的金永大將於今年4月以現役身份入伍。他於2017年透過網路劇《全知單戀視角特別版》正式踏入演藝圈，之後在《偶然發現的一天》和《Penthouse》系列擔任主角，知名度逐步攀升。近期，他也透過《親愛的X》和《訂閱男友》與觀眾見面，持續拓展演藝版圖。



李娜恩曾以女團 APRIL 出道，兼顧歌手與演技活動。2021年團體內爆出霸凌事件，甚至牽扯學校爭議，使她暫停出演《模範計程車》和《人氣歌謠》。過去團體活動期間的爭議疑慮已獲判無罪，法律糾紛告一段落，目前她正出演綜藝節目《Trend Shopper 5》。



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