ITZY 演唱會影片爆紅帶動歌曲逆襲！6年前〈THAT'S A NO NO〉衝進Melon榜、破600萬觀看

表演女王團 ITZY 六年前的收錄曲〈THAT'S A NO NO〉首次進入 Melon Top 100 排行榜，這段在近期爆紅的影片你看過了嗎？

ITZY於2020年3月發行的第二張迷你專輯《IT'z ME》收錄曲〈THAT'S A NO NO〉，在24日上午9點登上韓國音源網站 Melon Top 100 第 100 名。





ITZY 今年2月在全新世界巡演 《TUNNEL VISION》上首次公開〈THAT'S A NO NO〉舞台表演，獲得熱烈歡呼。在粉絲的熱情支持下，JYP 娛樂將演出影片上傳至 ITZY 官方頻道，展現「表演女王」魅力的內容引發爆炸性反響，不僅登上 YouTube 韓國熱門音樂影片日榜冠軍，觀看次數也快速上升。在 Melon 日榜上持續呈現上升曲線，最終成功打入 Top 100，讓許多粉絲直呼：「這首真的該紅！」

▼世界巡演〈THAT'S A NO NO〉舞台表演，已累積629萬觀看次數：（本篇截稿時間是3月25日的下午一點）



如同長年累積的實力終於發光般，ITZY 透過全新世界巡演再次帶動 6 年前收錄曲的熱潮。她們於 19 日登上 Mnet《M Countdown》特別舞台，並在 22 日於 Mnet 數位工作室 M2 的「Relay Dance」內容中帶來〈THAT'S A NO NO〉的表演，以此回應粉絲的支持與喜愛。



截至 25 日下午一點，

《M Countdown》官方舞台影片 YouTube 觀看數突破227萬次，



「Relay Dance」影片突破41萬次，再次證明了火熱的人氣。



另一方面，ITZY 忙內 有娜 於 23 日以迷你專輯與同名主打歌〈Ice Cream〉成功展開SOLO出道活動。她將以適合春天的清新魅力與音樂展開個人活動，並持續帶動〈THAT'S A NO NO〉的人氣氣勢。



此外，ITZY 也將從 4 月墨爾本開始，陸續前往 雪梨、奧克蘭、東京、香港、高雄、曼谷、馬尼拉 等地，展開世界巡演《TUNNEL VISION》的海外場演出。



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